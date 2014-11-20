《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月20日

*工商时报：
--鸿海 集团大动作宣布回台投资，鸿海集团与群创 今日将连袂举行签约仪式，宣布最新6代低温多晶矽（LTPS）面板厂投资案，确定落脚在高雄路竹的群创厂区。市场预期，此案投资金额在500亿台币以上，这也是金融风暴以来最大的面板投资案。
--水情吃紧，经济部长杜紫军示警，未来一年乾旱可能是过去10年最严重，经济部已提前启动因应乾旱机制；全台已有八区亮出水情稍紧的绿灯，部分地区农业用水也打折供应，希望明年雨季来临之前，不会启动民生限水。
--针对台新金 指财政部不肯接手其彰银 股票，财长张盛和强调，台新金对彰银持股开价400多亿台币，比当初买进的365亿元还要高，根本不可能成交。
--行政院长江宜桦昨日宣布2017年启动基隆军港由东岸迁移至西岸重大利多，并推动150亿台币的基隆港区旗舰计画，搬迁后，将开发成为游艇俱乐部和商业区的游憩都会港岸，打造基隆成台湾的〞巴尔的摩〞，10年内看见完全翻转的基隆，预计总产值可逾千亿台币。
*经济日报：
--2015年即将到来，台湾却面临六都选举不确定性、国际资金挪移、美国将升息、日圆急速贬值等多项挑战，瑞银证券台湾区研究部主管董成康指出，基本面的稳定，仍是台股的最大优势。
--富邦金控 突破两岸服贸协议关卡，旗下子公司富邦证券决定参股中国大陆第二大期货商--徽商期货。一旦顺利完成参股计画，将是国内券商参股对岸期货业的首例。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(记者 高洁如; 审校 黄凯)