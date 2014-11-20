《路透峰会》保德信经理Peters称FED将延后升息，拉长低利率时间

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
路透纽约11月19日 - 保德信投资(Prudential Investment)旗下固定收益部门资深投资组合经理Greg Peters周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于2015年稍晚调升指标利率，并且以较许多人预期更为渐进的方式升息。Peters协助管理的资产金额逾5,340亿美元。
“与之前相同，我的操作前提真的是‘更晚、更低、更久’，”Peters在纽约的路透全球投资展望峰会上表示，“如果说美联储会有任何动作的话，那不会是明年中段，而是比那更晚。”
他表示，美联储等到2015年9月之后升息的可能性最高，也许会到2016年再升息。
“目前全球成长缓慢，”他说，“相对于其他国家而言，美国看起来相当稳健，但全球整体放缓。这成为美国成长的上限，通胀也是相同的情况。趋势有可能偏向通胀平缓或通缩，而非通胀。”
在上述前提下，Peters预期2015年10年期美国公债收益率(殖利率)介于1.8%-2.8%。他表示这样的预估是合理的，因10年期美债比起全球政府公债，包括德国公债与日本政府公债，提供了更好的风险报酬。
经济成长温和，也压抑了高收益率债券这类绩效更好产品的投资展望。Peters说，保德信一直在减少这一部分的曝险，特别是能源产业，因油价下跌。
“当市场出现停滞或者开始走下坡时，你会希望自己站在有能力买进的立足点，”他说道，“我们10月在高收益市场就是如此。...如今随着利差缩窄，我们也开始降低这部分的风险。”
不过在股价波动剧烈之际，固定收益能提供缓冲，Peters表示，尽管“口袋满满者众”，但市场并未被高估。
“我没有看到太多基本面的变动，暗示固定收益的价值明显高估，”他表示。(完)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信