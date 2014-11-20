《中国重要政经日程》--11月20日

==========================今日重要政经日程==========================
11/20（周四）
--国家主席习近平出席在澳大利亚布里斯班举行的二十国集团（G20）领导人第九次峰会（至23日）；并对澳大利亚、新西兰和斐济进行国事访问，并在斐济同太平洋建交岛国领导人举行会晤（至23日）。
----中国铁矿石金融衍生品论坛在南京召开，至22日。
--“2014陆家嘴金融创新峰会暨中国金融创新价值榜”活动在上海陆家嘴举行。
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行（至21日）。
*--首届世界互联网大会在中国浙江乌镇召开（至21日）。
==========================近期重要政经日程==========================
11/21日（周五）
--由中国与全球化智库主办的“中国企业国际化论坛首届年会”定于2014年11月21日-23日在海南省三亚市召开。主题为：“2014：开启新纪元”。
11/25日（周二）
--由中国青年天使会等主办的“千人天使投资2014年度峰会”在北京召开。主题：创世纪·新天使。
--“《财经》年会--2015预测与战略”在北京举行（至27日）。
11/29日（周六）
--由华夏新供给经济学研究院和中国新供给经济学50人论坛共同主办的“ 2014华夏新供给经济学研究院论坛”在北京举办。
--2014年中国国际衍生品峰会在北京翠宫饭店举行。
12/6（周六）
--第六届全球PE北京论坛在北京香格里拉饭店召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完)
(整理 侯向明)