《新兴市场重要经济事件预告》--11月20日-11月27日

路透11月20日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
11月20日(四)
布达佩斯--匈牙利央行常务董事Marton Nagy在匈牙利商界领袖论坛上讲话(0900)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
比勒陀利亚--南非央行宣布利率决议。
11月21日(五)
约翰尼斯堡--津巴布韦(辛巴威)财长Patrick Chinamasa、津巴布韦央行总裁John Mangudya等主持贸易暨投资早餐会，题为“津巴布韦的投资机会”(0600)
利马--2014拉丁美洲城市会议。发言嘉宾包括秘鲁外长及财长。
11月24日(一)
维也纳--奥地利央行举行年会，主题为欧洲经济整合--“欧洲重新平衡的挑战--中东欧观点”(至11月25日)。奥地利央行总裁诺沃特尼、捷克央行总裁Miroslav Singer、欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti以及波兰央行总裁贝尔卡都将出席。
罗安达--安哥拉央行货币政策会议(1000)。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。
尼日利亚阿布加--尼日利亚央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
11月25日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策会议。
11月26日(三)
菲律宾马卡蒂市--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦将就该行对亚洲基建需求融资向外国记者讲话(0100)。
约翰尼斯堡--南非财长内内(Nhlanhla Nene)将在一场金融会议上致开幕辞。
11月27日(四)
哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa向议会提交2015年国家预算案(1230)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 杜明霞)