背景资料：中国政府今年以来微刺激及改革政策一览

路透北京11月20日 - 中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖定向降准、税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。另外政府还推出一系列改革措施，包括加大简政放权的力度，放宽生产性服务业市场准入，以及启动公车改革等。

以下为中国政府近期推出的一系列微刺激措施：

**扩投资**

--11月15日发改委集中批复新建银川至西安等五条铁路项目，总投资超过1,500亿元人民币。

--11月5日发改委集中批复了七个铁路项目，总投资额为1,998.6亿元人民币。

--10月30日中国发改委批复新建蒙西至华中等三条铁路项目的可行性研究报告，三个项目总投资达2,476亿元。

--10月22日中国发改委批复三条铁路五个机场项目，投资总金额1,500亿元。

--10月17日中国发改委核准三条铁路新建或扩建项目，投资估算总额为958.78亿元人民币。

--10月8日中国总理李克强部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--中国政府网8月11日发布《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》，支持盘活现有铁路用地，鼓励新建铁路站场土地综合开发。

--6月11日常务会议部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》。

--4月23日常务会议决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。

--4月2日常务会议称，将进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用，同时深化铁路投融资体制改革，设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。

**稳外贸**

--中国国务院办公厅11月6日发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口。

--9月29日常务会议确定加强进口的政策措施,鼓励扩大先进技术设备和关键零部件进口，扩大研发设计、节能环保、环境服务等高端生产性服务进口，稳定国内需要的资源进口，合理增加与群众生活密切相关的牛羊肉、水产品等一般消费品进口等。 。

--政府网5月15日发布《国务院办公厅关于支持外贸稳定增长的若干意见》，出台稳定外贸增长的政策细则，提出加强进口稳定出口，并推进跨境贸易人民币结算。

--4月30日常务会议决定，采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构。

**金融**

*--国务院11月19日常务会议指出，将进一步有针对性地缓解融资成本高问题，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制以及出台股票发行注册制改革方案等十方面措施。

--中国央行和银监会9月30日发文，松动房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策 。

--政府网8月14日发布《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施。

--国务院7月23日常务会议决定，加大支农、支小再贷款和再贴现力度，对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革。

--银监会6月30日公布，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。

--中国央行6月9日宣布，从6月16日起，下调符合要求且“三农”和小微企业贷款达标的商业银行存款准备金率0.5个百分点。

央行6月16日并在微博上称，此次定向降准的范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。

--中国央行4月22日公布，将县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率，自4月25日起生效。

**财税**

--10月8日，国务院发布关于深化预算管理制度改革的决定，对涉及财政预算、决算及地方政府债务等相关内容均做出明确规定，把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核。地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央政府实行不救助原则。

--9月29日常务会议决定，从今年12月1日起，在全国将煤炭资源税由从量计征改为从价计征，税率由省级政府在规定幅度内确定。

--9月24日常务会议决定，完善现行固定资产加速折旧政策，通过减轻税负，加快企业设备更新、科技研发创新，扩大制造业投资，促进大众创业。

--9月17日常务会议决定，对在现行对月销售额不超过2万元的小微企业、个体工商户和其他个人暂免征收增值税、营业税的基础上，从今年10月1日至2015年底，将月销售额2—3万元的也纳入暂免征税范围。

--8月31日，中国全国人大常委会表决通过修改预算法的决定。将允许地方政府发债来筹集资金，并规定地方举债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。修订后的预算法将于2015年1月1日执行。

--7月9日常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，免征新能源汽车购置税。国务院办公厅随后于7月21日发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》。

--中共中央政治局6月30日会议审议通过《深化财税体制改革总体方案》，2016年基本完成新一轮财税体制改革重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。

--国务院6月11日常务会议决定，从2014年7月1日起，简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。

--国务院5月14日常务会议称，尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入。

政府网8月6日发布《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，支持企业多渠道融资。

--财政部4月30日公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率。

--财政部4月8日公布，自2014年1月1日起，扩大对小微企业所得税优惠范围，政策执行期限截至2016年12月31日。

**改革**

--政府网11月18日发布最新政府核准投资项目目录，其中，中央层面核准项目数量在去年减少60%基础上再削减40%，两次合计减少约76% 。

--政府网11月17日公布《国务院办公厅关于加快发展商业健康保险的若干意见》，拟引导投资健康服务产业，完善财政税收等支持政策，并发挥市场的决定性作用。

--11月15日常务会议指出，部署加快推进价格改革，更大程度让市场定价；决定实施普遍性降费，进一步为企业特别是小微企业减负添力。

--10月29日常务会议提出，放开银行卡清算市场，扩大金融开放；同时重点推进住房消费等六大领域消费。

--10月24日常务会议指出，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间。

--政府网10月20日公布《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，拟鼓励社会资本和境外资本投入体育产业领域，放宽体育产业投融资渠道；同时提出优惠的税费政策。

--10月8日常务会议指出，决定对城市道路、供水、化肥等15类项目取消核准改为备案，再次修订政府核准的投资项目目录，修订后中央层面政府核准的投资事项将比2013年减少40%。

--政府网9月3日发布《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》，拟深化海运业改革开放，鼓励民资开展海运业务。

--政府网8月21日发布《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出加大财政金融扶持，支持旅游企业在股市和债市融资等措施。

--8月19日常务会议决定再取消和下放87项审批事项，支持科技服务企业发展。

--政府网8月12日发布《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》，进一步取消和下放45项行政审批项目，取消11项职业资格许可和认定事项，将31项工商登记前置审批事项改为后置审批。

--央视7月16日报导，当日下发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》启动公车改革，取消副部级以下领导干部用车。

--国资委7月15日确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。

--6月4日常务会议决定，加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项。 （完）