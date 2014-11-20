《路透峰会》能源类垃圾级债券饱受油价下滑之苦

路透纽约11月19日 - 数月之前，德州石油及天然气探勘公司Denbury Resources Inc 发行12.5亿美元高收益垃圾债时，获得美国共同基金的追捧。

但自8月底以后，在油价节节下滑中，Denbury 8月所发行的债券价格已下跌8.25%至面额的94%，收益率从5%大幅攀升至6.5%左右。

Denbury债券的遭遇，透露出投资人对于和能源有关的垃圾债市场益发提高警觉。

石油和天然气债券是美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)的焦点。他在本周路透全球投资前景峰会说：“这个板块有泡沫。”

能源类垃圾级债券的三个月表现可能将出现2008年第四季以来最糟糕的一次；美银美林高收益能源指数的三个月整体回报现为负5.76%。

布兰特原油周三 交投在每桶79美元附近，上周曾触及77.83美元的四年低点。

贝莱德基本固定收益主管Rick Rieder说，以油价当前水平而言，他不认为会爆出大幅违约。他说，若油价跌破每桶70美元，违约情况就可能增加。(完)