《路透峰会》能源类垃圾级债券饱受油价下滑之苦

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
路透纽约11月19日 - 数月之前，德州石油及天然气探勘公司Denbury Resources Inc 发行12.5亿美元高收益垃圾债时，获得美国共同基金的追捧。
但自8月底以后，在油价节节下滑中，Denbury 8月所发行的债券价格已下跌8.25%至面额的94%，收益率从5%大幅攀升至6.5%左右。
Denbury债券的遭遇，透露出投资人对于和能源有关的垃圾债市场益发提高警觉。
石油和天然气债券是美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)的焦点。他在本周路透全球投资前景峰会说：“这个板块有泡沫。”
能源类垃圾级债券的三个月表现可能将出现2008年第四季以来最糟糕的一次；美银美林高收益能源指数的三个月整体回报现为负5.76%。
布兰特原油周三 交投在每桶79美元附近，上周曾触及77.83美元的四年低点。
贝莱德基本固定收益主管Rick Rieder说，以油价当前水平而言，他不认为会爆出大幅违约。他说，若油价跌破每桶70美元，违约情况就可能增加。(完)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信