券商观点：中国股票发行注册制改革方案近期或将出台--申万

路透上海11月20日 - 中国国务院周三举行常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。申银万国证券研究所最新报告指出，在国务院常务会议上提出了股票发行注册制改革的若干具体方向，这预示着注册制改革方案可能近期会出台。

尽管国务院常务会议亦提出加快存款利率市场化改革，但报告认为，短期内难以形成有利于存款利率市场化的环境，存款利率市场化进程仍将推迟。

国务院周三常务会议提出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

以下为申银万国报告全文：

昨日召开的国务院常务会议，其关注重点仍是此前多次研究讨论的企业“融资难、融资贵”问题。而不同于此前的数次会议，此次提出的解决方案并不局限于结构性财政或货币政策方案，而是更多地聚焦于金融体系的深层次改革。我们认为，此次会议所提的解决方案在金融改革领域具有更为鲜明的意义，也更加有助于理顺资金成本和风险收益关系，从根本上解决企业“融资难、融资贵”的问题。

第一，会议敦促加快发展民营银行等中小金融机构，为中小企业融资打开了实质性的资金供给渠道。我们认为，相对于大型企业，中小企业往往呈现出平均经营绩效较好、平均风险较高的特征。而大型的全国性、股份制或城市商业银行在当前存款利率仍设有上限的情形下，受益于既有的大型企业客户贷款带来的息差收入，缺乏承担高风险、向中小企业提供边际成本更高的贷款的实际动机，而结构性的货币政策可能在基层实施阶段受到干扰或模糊，难以切实形成对中小企业的稳定、成规模的资金供给。而民营、中小银行类机构在（未来）成立伊始即面临与大型银行的激烈竞争，承担高风险、谋求高收益是其实现差异化竞争的主要出路，因此民营银行类金融机构将为中小企业融资提供实质性的资金供给渠道。

第二，民营银行的成立可能意味着短期内中小企业平均贷款利率的上升，对系统性风险的宏观审慎监管和存款保险制度的推出迫在眉睫。民营银行将以更高的成本获取存款（或表外资金来源），同时谋求在承担更高风险的同时获取更高的贷款利息收入。而中小企业经营风险和信用风险均较高，为避免类似钢贸行业等系统性风险的发生，监管部门应创新动态监管体系，对银行资产特别是中小企业贷款资产的潜在系统性风险进行监管，同时存款保险制度应加速落地，以保障广大个人储蓄客户的基本权益。

第三，会议要求抓紧出台股票发行注册制改革方案，并提出多个改革的具体方向，预示方案将于近期公布。会议要求取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新企业上市门槛，要求建立资本市场小额再融资快速机制。会议提及如此明确的改革方向，显示相关方案已经被深入讨论，加之近期沪港通开通，股市资金供给有所增加，存量IPO申请也在积极处理进程中，预计注册制方案可能将于近期出台。