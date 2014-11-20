更正-芝加哥期市：美国玉米因需求放缓跌至两周低点，大豆小涨

(更正：正文第五段译文有误，“罗马利亚”应为“罗马尼亚”)
路透新加坡11月20日 - 芝加哥玉米期货周四下滑，可能将创下四个月内最大五日跌幅，因美国创记录的产量却难寻需求。
大豆小幅上涨，此前已连跌两日；小麦在亚洲盘初则更进一步下跌。
美国农户近乎已经完成玉米收成，产量创下记录，但出口却面临来自南美及黑海地区低价供应的激烈竞争。
主要玉米进口国韩国的三家购买机构在全球各地采购玉米。交易商表示，预计美国供应的玉米竞争力不足。
全球最大的小麦进口国埃及在周三收盘后发出标单，寻购船期在12月21-31日之间的小麦。埃及近几个月的小麦进口主要来自法国、乌克兰、俄罗斯和罗马尼亚。
由于法国试图出清受雨势损害的大量低品质小麦库存，将于12年来首次对美国出口大规模的小麦船货，美国小麦在国内市场将面临更多竞争。
汤森路透旗下的谷物预估机构Lanworth预测，2015/16销售年度的美国冬小麦供应料将增长，因单产反弹，尽管种植英亩数年比下滑4%。
Lanworth预估，美国2015/16年度冬小麦种植面积为4,079.0万英亩，美国农业部数据显示2014/15年为4,240万英亩。Lanworth将减少归因于种植推迟，以及相对于其他作物，小麦的收益偏低。
美国农业部周三表示，根据民间出口商报告，9月1日开始的2014/15销售年度已销出12.5万吨美国大豆，但目的地不明。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 536.50 -1.25 -0.23% -2.76% 525.67 49
CBOT玉米 363.00 -0.25 -0.07% -3.90% 367.27 38
CBOT大豆 1008.00 3.25 +0.32% -2.73% 1002.21 42
CBOT稻米 $12.40 -$0.01 -0.04% +4.11% $12.44 71
美国原油 $74.50 -$0.08 -0.11% -0.15% $79.64 29
汇率
欧元/美元 $1.253 -$0.002 -0.18% -0.05%
美元/澳元 0.860 -0.001 -0.17% -1.31%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 张若琪/白云)