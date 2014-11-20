《全球主要央行动态》--11月20日

以下所列为上周四下午至本周四上午(11月13日-11月20日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储)上月曾纠结于是否要在政策声明中承认金融市场动荡以及全球经济趋弱，但最终还是选择不这样做，因担心这可能发出缺乏根据的悲观信号。美联储10月28-29日会议记录还表明，决策者之间发生了激烈的争论，焦点在于如何看待通胀预期正在下滑的迹象，通胀预期下降可能影响到他们让通胀率回归目标水平的努力。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，美联储迟迟不采取激进行动将通胀迅速推升至美联储2%的目标将损及其信誉。他预计通胀在2018年前不会上升至2%。柯薛拉柯塔表示，除非迹象显示通胀将在一两年内上升至2%，否则美联储在明年升息是不恰当的。

另外柯薛拉柯塔称，如果通胀率上升的速度快于他现在的预期，他就会支持在明年升息。柯薛拉柯塔向来主张推行更宽松的货币政策。柯薛拉柯塔表示，只有当失业率下滑引发过高的通胀压力时，才会促使联储升息。

圣路易斯联储总裁布拉德坚持其对于明年第一季升息的预测，认为通胀反弹、就业数据强劲和油价偏低推动美国经济走强。布拉德指出，他预期今年下半年通胀将朝联储2%的目标迈进，而明年则可望超过2%的目标。

美联储理事鲍威尔称，联储在制定货币政策时考虑到了全球经济和金融的相互关联性。鲍威尔表示宽松政策影响到国内外的冒险行为，并称诸如杠杆融资等美国市场的“部分领域”的冒险行为增加。鲍威尔称美联储将继续密切关注国内外投资者行为。

达拉斯联储总裁费希尔将于明年3月19日退休，成为第二位从美联储卸任的鹰派官员，许多分析师预期美联储将在几个月后开始进行十年来的首轮升息。费希尔在美联储供职近十年期间，他经常动用他的投票权反对实施宽松货币政策，今年亦如此。费城联储总裁普洛瑟与费希尔一样，也经常对美联储政策提出尖锐批评，普洛瑟今年对美联储的政策也投下反对票，此前他表示自己将在明年3月1日退休。

普洛瑟表示，“近乎不可能”识别出美国经济增长何时出现永久性放缓，因此美联储调整有关长期中性利率的看法时应当非常谨慎。

纽约联储总裁杜德利表示，对美联储来说，过早升息带来的风险大于过晚升息，从而为美联储在紧缩政策方面的耐心态度进行了大力辩护。杜德利说，由于美国汽油价格下跌且美元走强，未来几个月，官方通胀数据应会有所回落。他重申，美联储可能会希望经济略微过热，以帮助长期失业的美国人最终找到工作。

**欧元区**

欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的经济刺激政策日益深入人心，但如果情况表明现行举措仍不足以加速欧元区的经济复苏，央行准备采取进一步行动。德拉吉表示，欧元区的经济成长动能在夏季有所减弱，但央行政策以及欧元区成员国的改革仍将帮助该地区在明后两年迎来温和复苏。

欧洲央行在月报中重申已经做好准备，若欧元区通胀率在较低水准停留时间过久，将扩大刺激政策。欧洲央行称将“密切关注”通胀前景。“一旦有必要进一步应对低通胀率持续时间过久的问题，欧洲央行管理委员会一致承诺将在权限范围内，动用额外的非传统政策工具。”

数据显示，欧洲央行调查的61位分析师、学术界人士和其他人预期，欧元区2015年和2016年的通胀率料分别为1.0%和1.4%，低于前次预估的1.2%和1.5%。他们指出由于油价下跌，和乌克兰及中东政局紧张，还预期明年欧元区的经济增长率将放缓至1.2%，之前预估为1.5%。专业预测人士调降欧元区通胀和经济增长预估所突显的趋势，或促使欧洲央行采取更多行动，以重振欧元区经济。

欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧洲央行计划检查银行业用于计算风险的内部模型，以确保这些系统的操作始终如一。劳滕施莱格指的是，银行业利用金融模型来评估其在市场上所承担风险的方法。“我们将在未来两到三年检视所有模型，”她称。

欧洲央行在成为欧洲最具权力的银行监管机构后，承诺第一年将对银行业务模式进行“侵入性”的检查，目标在于避免可能导致欧元区银行倒闭的风险积聚。欧洲央行高级监管官员Korbinian Ibel表示，新的欧元区金融监管机构首先将对风险最高的大型银行进行业务模式检查，其次才是潜在威胁较小的银行。

欧洲央行管委诺亚表示，他认为如果利率上升，或者如果欧洲经济遭受到新的冲击、影响通胀预期，那么购买公债没有问题。诺亚补充称，他不认为通缩是“确定的风险”，但认为低通胀可能持续较长时间。

德国央行表示，增加投资既不会扶助欧元区，也不会帮助德国经济，凸显德国政府不愿支出更多以帮助欧元区经济。"额外的、通过举债融资的经济方案...不会有利于德国经济，也无助于向欧元区其他各国提供相当微弱的刺激，“德国央行在其月报中称。

**英国和瑞士**

英国央行货币政策委员会(MPC)11月5-6日会议记录显示，多数委员认为通胀前景疲弱，有必要将利率保持在0.5%的纪录低位不变。本月有两位英国央行委员再度投票赞成加息，投票赞成维持利率不变的七位委员看法存在“明显分歧”。有些人认为，经济成长或将较预期水平进一步减速，通胀或在较长时间内持于目标水平以下，因而如果过早升息，英国经济将很容易受到意外情况的冲击。但经济中的闲置产能，也有可能比该行最新预估更快消除。。

英国央行副总裁布罗德班特称，如果实质薪资及生产率没有改善，那么英国的经济复苏就难以持续。布罗德班特对BBC表示，“非常高兴的”看到持续十年之久的进口物价上涨趋势在过去一年间被扭转。进口物价的涨势已经损害了实质薪资。

布罗德班特还表示，有“非常温和”迹象显示英国经济中的极疲弱的生产力增长正在改善，这应该可以导致实质薪资水平逐步提高。布罗德班特重申央行的指导方针，即利率会比过去来得更加温和，且比金融危机前来得低。

瑞士央行副总裁丹亭称，在可预见的未来将维持瑞郎汇率上限，因为从当前的经济环境来看仍有必要。

**大中华区**

中国央行称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。中国央行并决定，授权中国银行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。 另外新华社报导，澳洲央行可以在中国银行间债券市场投资至多100亿元人民币(16亿美元)。

香港金管局(HKMA)近日表示，回购交易市场的发展对国际人民币市场的进一步增长具关键作用，未来将致力进行更多人民币回购交易；同时还将充分利用HKMA的中央结算系统及第三方平台的合作来提供跨境抵押品平台。

**日本**

尽管之前有数据显示日本经济已陷入衰退，但日本央行仍维持货币政策以及乐观的经济评估不变，希望用更多时间来评估上月意外祭出的宽松举措的效果。一如外界广泛预期，日本央行决定维持透过购买政府公债以及风险资产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。黑田东彦在记者会聚焦首相安倍晋三做出的控制债务的长期承诺。“上调消费税与否是由政府和国会来决定的，决策时会考虑到经济形势和其它情况，”黑田东彦说道，“整体而言，日本作为一个国家需要保持市场对其财政的信心，这一点非常重要。...政府已经出台了中期财政整固计划，并设定了明确目标...我们希望政府能基于此方案，稳步实施举措，来创建可持续的财政架构。”

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，利率可能在一段时间内保持在非常低的水平，同时抑制房屋市场活动过度的任何举措需要仔细斟酌，不会采取粗暴措施。史蒂文斯表示，鉴于矿业投资热潮消退，经济中存在充足的闲置产能，应会有力地抑制通胀。

澳洲央行本月稍早开会讨论货币政策时认为，中国房地产市场前景及其对中国经济的影响存在“很大的不确定性”。澳洲央行公布的11月4日会议纪要还显示，央行委员第14次维持利率在2.5%不变，认为货币政策在继续发挥作用。“委员会认为目前宽松的货币政策立场仍适当，在未来一段时间将能促进需求持续增长和通胀结果符合目标。”

新华社报导，澳洲央行可以在中国银行间债券市场投资至多100亿元人民币(16亿美元)。两国签署了一系列协议，其中包括具有里程碑意义的自由贸易协议。

**其他国家**

印尼央行将指标利率上调25个基点，至7.75%。在该国将燃料油价格上调逾30%后，政府希望快速遏制通胀。这是自2013年11月以来首次调整利率。印尼央行维持隔夜存款工具(FASBI)利率在5.75%不变，并将贷款工具利率上调50个基点至8.00%。

巴西央行的经济政策官员Carlos Hamilton Araujo表示，央行可能微调货币政策，以抗击高通胀。这使得投资者押注未来数月利率上升幅度可能更大。 (完)

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