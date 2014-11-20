券商观点：中国增加存贷比弹性料明显拉低贷存比，降准可期降息延后--海通

路透北京11月20日 - 中国国务院周三常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--海通证券发布报告认为，增加存贷比指标弹性料导致贷存比明显下降，信贷投放空间打开，同时将同业存款变成一般性存款或会伴随补缴准备金，从而致使央行相应下调存款准备金率，预计会有四次下调。

该券商并称，加快利率市场化改革，利用市场机制引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，意味着存款利率降息或暂时延后，但回购利率等市场化利率的下调依然可期。

国务院周三常务会议提出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

以下为海通证券报告要点摘录：

第一，国务院常务会议称为缓解企业融资成本高问题，将增加存贷比指标弹性，传部分金融机构同业往来将纳入存贷比统计口径，将显着降低商业银行贷存比，平均降幅在5%左右，测算将立即带来5.5万亿左右新增信贷额度空间，增强商业银行的信贷供给能力。同时将同业拆放纳入贷款具有重要意义，意味着金融市场的繁荣将直接创造信贷需求。

日前央行决定调整金融机构各项存款和各项贷款统计口径，并相应调整同业往来统计口径、报表项目及归属。具体看存贷款统计口径的调整，将非存款类金融机构存放款项从“同业往来（来源方）”调整至“各项存款”，对非存款类金融机构拆放款项从“同业往来（运用方）”调整至“各项贷款”。

利用上市银行2014年中报数据，我们测算商业银行贷存比将出现明显下降，平均降幅在5%左右，其中降幅最高的是兴业银行11%，而降幅最小的是农业银行的0%。统计非存款类金融机构同业往来部分的资产负债规模，截止今年9月份，对其他金融性公司负债规模为10.3万亿，其中存款约为9.8万亿。按照上市银行数据这部分同业存款对应的同业拆放资金约为2万亿（20%），如果按照75%贷存比上限，意味着可以立即释放约5.5万亿信贷额度空间，增强商业银行的信贷供给能力。

此外，将同业拆放纳入贷款具有重要意义，意味着金融机构之间的资金往来将成为社会信用创造的重要部分，金融市场的繁荣将可以带来信贷需求的增加。

第二、9月份其他金融性公司在商业银行的同业存款约在10万亿左右规模，若将其变成一般性存款或需补缴准备金，若实施必然伴随着存款准备金率的大幅下调，幅度或在4次以上。此外由于同业存款在各家银行分布不均，通过MSL定向宽松应也必不可少。

如果这部分资产变成一般性存款纳入存贷比分母统计口径，或需补缴准备金，按目前大型存款类金融机构20%存准率计算，则需多缴准2万亿左右，相当于约提高存准率1.8个百分点，短期内货币紧缩效应大大增强，至少需要立即下调4次法定存款准备金率来对冲。虽然理论上可以完全对冲，但由于同业存款在各家银行分布不均，会导致资金需求短期失衡，或对货币利率有短期冲击，因而通过MSL定向宽松应也必不可少。

第三、加快发展民营银行、互联网金融，发展贷款担保机构，改变金融机构绩效考核，增强对小微、三农等贷款的能力。旨在增强银行业服务实体经济能力，增加服务供给，引入更多市场化竞争，提高服务质量。而互联网银行、民营银行等高效率的模式是支持重点。

第四，充分发挥直接融资低成本优势，包括债券市场简化小微、“三农”金融债等发行程序，运用信贷资产证券化盘活存量；股票市场出台注册制改革方案，取消股票发行的持续盈利条件，降低小微和创新型企业上市门槛等。

其中资产证券化有助于盘活银行存量信贷资产，降低其贷存比。而由于债券利率远低于贷款，将贷款转化为信贷资产证券化可以逐渐降低存量信贷的成本，是化解贷款高利率的重要手段。

第五、利用海外低成本资金，支持企业跨境融资。创新外汇储备运用，支持中国装备“走出去”，化国内过剩产能为主权财富以及对外债权。目前全球资本过剩，发达国家零利率环境未变，“融十条”鼓励跨境融资，让更多企业与全球低成本资金“牵手”。

而随着古丝绸之路建设的启动，中国相对先进的过剩产能将“走出去”，化国内过剩产能为主权财富以及对外债权，实际也是中国经济转型的最佳选择之一。

第六、加快利率市场化改革，利用市场机制引导金融机构合理调整“虚高”的贷款利率，意味着存款利率降息或暂时延后，但回购利率等市场化利率的下调依然可期。而同业存款上缴准备金或将增加银行发展理财业务的成本，促使其下调理财收益率，助于无风险利率以及信贷利率的下降。