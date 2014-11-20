台湾债市：RP利率暂持平，明日起或受下周大额债券交割调度影响

路透台北11月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四暂时持在目前区间。投信进出频繁的老问题未能改善，证券商小额调度增多，凭添操作繁琐程度。市场转向关注下周的大额公债及金融债交割，预估明日起寿险将有机会提前为交割部位先行准备，市场宽松度还有机会下降。
市场调度人士指出，下周三有30年公债及多档长年期美元债交割，由于长年期公债预估多由寿险买家持由，单日总额高达约564亿台币的交割量，又逢月底的资金需求高峰，令市场相对谨慎。预估最快明日起就有寿险提前解钱准备部位。
〞国际债的发行还是陆续对市场有影响，市场虽然持平偏松，但也没有很松。〞一位本地证券商交易员说。
交易商并指出，过去寿险及投信单笔承作部位较为大额，但随着市场游资减少，多缺额度变小，数千万台币的单笔交易过去并不常见，现在却稀松平常，主因投信和寿险随着债券发行灵活调整停泊短钱部位所致。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，少数跨月至30天期利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，少量跨月也见0.65%，大致与上日相同。
票券商因与金融机构承作的部位降低，较不受国际债交割影响。且一般企业法人及自然人已可提供跨月及跨年的资金供应，令利率没有变化空间。
大型票券商与金融机构承作的10天左右/跨月公债的附买回利率主要成交在0.45-0.50%；10天左右/跨月公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要利率均不变。
今日有同开科技 1.15亿台币转换公司债发行，另有台电57亿台币公司债还本。明日则有中航 20亿台币公司债还本。
下周公司债发行情况如下：周二上海商银 33亿台币金融债；周三30年公债暂定300亿台币、台湾银行5.8亿美元金融债、第一银行3亿美元金融债；周五光鼎电子 2亿台币转换公司债。还本则有：周二合作金库 41亿台币金融债。(完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)