《中国债券市场每日交易备忘》--11月21日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部260亿元50年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.32% 厦门象屿集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中行和民生银行主承 中国复合材料集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 冀东水泥 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和交行主承 南京浦口区国资投资经营公司6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 漳州交通运输发展集团2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和华夏银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中行 300亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1428010，票面利率5.80% 惠安县城乡建设9亿元七年期固息债1480541，票面利率5.49% 永嘉投资集团8亿元七年期固息债1480558，票面利率6.50% 南方电网50亿元六个月期超短融011407006，票面利率4.00% 广西玉柴机器集团3亿元九个月期超短融011499061，票面利率5.00% 北京能源投资集团20亿元九个月期超短融011491003，票面利率4.25% 重庆化医控股集团5亿元九个月期超短融011499062，票面利率4.70% 中国中冶 30亿元六个月期超短融011424006，票面利率4.35% 中广核集团20亿元六个月期超短融011464004，票面利率4.10% 张江高科 4亿元一年期短融041464072，票面利率4.54% 重庆机电控股集团5亿元一年期短融041454075，票面利率4.75% 珠海九洲控股集团2.9亿元一年期短融041461065，票面利率5.98% 上海宝钢包装股份5亿元一年期短融041455045，票面利率4.75% 兴源轮胎集团6亿元一年期短融041453117，票面利率6.20% 中关村 2.5亿元五年期中票101456078，票面利率5.50% 恒信金融租赁4亿元三年期中票101453032，票面利率5.39% 广西水利电业集团7亿元五年期中票101452028，票面利率5.68% ============================================================================ 三、缴款： 农业发展银行60亿元10年期固息增发债140427，发行价113.76元 吴中经发20亿元七年期固息债1480565，票面利率5.49% 海口农商行8亿元三年期固息债1421015，票面利率5.40% 南京港集团2亿元九个月期超短期融资券 申能集团15亿元九个月期超短融 小商品城 5亿元六个月期超短融 江苏凤凰出版传媒10亿元九个月期超短融 中国电力投资集团15亿元六个月期超短融 云南能源投资集团10亿元九个月期超短融 中国海运集团20亿元九个月期超短融 西部证券 6亿元三个月期短融 华福证券6亿元三个月期短融 中闻印务投资集团1亿元一年期短融 新钢股份 15亿元一年期短融 酒泉钢铁集团55亿元一年期短融 天津滨海新区建设投资集团20亿元一年期短融 佛山禅城区城市设施开发建设1亿元三年期中期票据 天津中环电子信息集团0.5亿元三年期中票 亿利能源集团15亿元三年期中票 大连德泰控股22亿元五年期中票 中国建材 30亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 山东高速集团15亿元九个月期超短融011473002到期兑付，票面利率5.60% 华立集团股份5亿元一年期短融041351057到期兑付，票面利率7.68% 菱花集团2.5亿元一年期短融041353078到期兑付，票面利率7.60% 山东东明石化集团6亿元一年期短融041354071到期兑付，票面利率7.60% 陕西煤业化工集团35亿元一年期短融041356044到期兑付，票面利率6.70% 西宁经济技术开发区投资控股 6亿元一年期短融041374004 到期兑付，票面利率7.20% 东方证券25亿元三个月期短期融资券071408006 到期兑付，票面利率4.66% 北京城建投资发展公司5亿元七年期固息债078075到期兑付，票面利率6.08% 广东省34.5亿元地方债1163001到期兑付，票面利率3.08% 山东钢铁集团10亿元三年期中票1182337到期兑付，票面利率5.06% 深圳华强集团20亿元三年期中票1182340到期兑付，票面利率6.65% 华西证券8亿元三个月期短期融资券1490158到期兑付，票面利率4.72% 兴业银行10亿元一个月期同业存单111410074到期兑付，发行价99.66元 平安银行2.5亿元三个月期同业存单111411015到期兑付，发行价98.84元 青岛银行12亿元三个月期同业存单111490043到期兑付，发行价98.82元 桂林银行5亿元三个月期同业存单111490044到期兑付，发行价98.81元 江苏江南农村商业银行10亿元三个月期同业存单111490045到期兑付，发行价98.81元 杭州联合农村商业银行5亿元三个月期同业存单111490046到期兑付，发行价98.81元 11南银次级债 1120009付息 11广东债02 1163002付息 11方正MTN2 1182338付息 11方正MTN3 1182339付息 12京基投MTN2 1282479付息 12青啤MTN1 1282480付息 12嘉公路MTN1 1282481付息 12鲁商MTN1 1282482付息 12九龙江MTN2 1282483付息 12九龙江MTN3 1282484付息 12津地铁MTN1 1282485付息 12红豆MTN3 1282486付息 12博源MTN1 1282487付息 13绍兴银行01 1320029付息 13中国华融01 1322010付息 13中国华融02 1322011付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国务院周三会议提出运用信贷资产证券化等方式盘活资金存量的话音刚落地，超过三位消息人士周四就透露 ，银监会已于今天下发相关文件，将信贷资产证券化业务由审批制改为业务备案制，不再进行逐笔审批。 --银监会周四对修订《商业银行杠杆率管理办法》公开征求意见，对表内外资产（杠杆率分母）的计量办法进 行了调整，并称修订后中国商业银行的杠杆率水平将有所提升，但不会提高其资本要求。 11/27公布1-10月规模以上工业企业利润 (1-9月7.9%) 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇/丁淑琴)