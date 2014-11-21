《香港报摘》--其他报摘重要消息11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
** 明报**
--赛得利 首席财务官欧阳长恩表示，该公司在出售黏胶短纤业务套现5.6亿至6.2亿美元，拟将大部份套现所得，用于派特别息介乎1.33至1.4港元，并将集中发展特种纤维、溶解木浆等上游业务。
**星岛日报**
--上市两个多月的阿里巴巴部署发债抽水，市传集资规模高达80亿美元，但仍然供不应求，市传初步认购意向已达430亿美元超购逾4倍。已荣升中国富豪的阿里主席马云，强调＂淘宝无假货＂。
--真明丽 公布截至2014年9月底止中期业绩，期内股东应占亏损约1.97亿港元，每股亏损0.155港元，不派中期息。
**东方日报**:
--利丰 分拆的利标品牌 ，今年第三季及首三季的核心经营盈利（COP）分别为1.13亿美元及5,000万美元，扭转上半年核心经营亏损6,300万美元的情况。
--受惠于拓展内地市场的贡献增加，按摩品牌豪特保健 公布，截至今年九月底止，半年纯利按年升23.52%至663.6万港元，每股盈利2仙，派中期息及特别息共1.037仙。
**文汇报**
--中电控股 去年斥资逾34亿港元透过澳洲全资附属公司EnergyAustralia向新南威尔斯省政府购入当地两间发电厂Mount Piper及Wallerawang。由于市场电力供应过剩， EnergyAustralia昨日宣布永久关闭其中一间旧电厂Wallerawang。 (完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。