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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 09:19 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息11月21日

** 明报**

--赛得利 首席财务官欧阳长恩表示，该公司在出售黏胶短纤业务套现5.6亿至6.2亿美元，拟将大部份套现所得，用于派特别息介乎1.33至1.4港元，并将集中发展特种纤维、溶解木浆等上游业务。

**星岛日报**

--上市两个多月的阿里巴巴部署发债抽水，市传集资规模高达80亿美元，但仍然供不应求，市传初步认购意向已达430亿美元超购逾4倍。已荣升中国富豪的阿里主席马云，强调＂淘宝无假货＂。

--真明丽 公布截至2014年9月底止中期业绩，期内股东应占亏损约1.97亿港元，每股亏损0.155港元，不派中期息。

**东方日报**:

--利丰 分拆的利标品牌 ，今年第三季及首三季的核心经营盈利（COP）分别为1.13亿美元及5,000万美元，扭转上半年核心经营亏损6,300万美元的情况。

--受惠于拓展内地市场的贡献增加，按摩品牌豪特保健 公布，截至今年九月底止，半年纯利按年升23.52%至663.6万港元，每股盈利2仙，派中期息及特别息共1.037仙。

**文汇报**

--中电控股 去年斥资逾34亿港元透过澳洲全资附属公司EnergyAustralia向新南威尔斯省政府购入当地两间发电厂Mount Piper及Wallerawang。由于市场电力供应过剩， EnergyAustralia昨日宣布永久关闭其中一间旧电厂Wallerawang。 (完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 杨淑祯)
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