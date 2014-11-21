《香港报摘》--信报11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**头版头条**
--澳门赌业今年经历博彩收入连跌5个月后，市场期待昨天宣布的延长珠海及澳门通关时间措施有助救市，惟分析师预期，措施对博彩业助力有限，本月博彩收入可能按年跌逾两成，并相信明年即使有新赌场落成，仍难挽颓势。
**其他**
--中国铁建 继早前遭墨西哥撤销高铁中标结果后，昨天公布，正式与尼日利亚政府签订沿海铁路合同，然而涉及金额由早前公布的131.22亿美元，缩减8.8%，至119.7亿美元。
--比亚迪 在广州车展上正式发布了7座混合动力MPV车型「商」，将于明年上市。比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞表示，今年集团新能源汽车销量按年增长约10倍，预计全年新能源车销售额超过100亿港元。
--华润电力 旗下位于湖南的火电厂，向郴州丹霞地貌的飞天山排放煤灰，引起附近居民关注。该电厂各项环保法律程序都合法，但报导引述学者和当地居民称，上述排放对环境造成污染。
--全球航空服务公司UAS在港设立亚太区总部，昨天正式投入运作，专门向航空公司、民航或政府机构，提供及支援全球航空业务。UAS联合创始人兼首席执行官Omar Husary表示，本港位于亚洲优越地理位置，加上运输网络完善，可以利用本港国际金融中心地位，扩大公司覆盖的服务网络。 (完)
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。