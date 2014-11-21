《香港报摘》--信报11月21日

**头版头条**

--澳门赌业今年经历博彩收入连跌5个月后，市场期待昨天宣布的延长珠海及澳门通关时间措施有助救市，惟分析师预期，措施对博彩业助力有限，本月博彩收入可能按年跌逾两成，并相信明年即使有新赌场落成，仍难挽颓势。

**其他**

--中国铁建 继早前遭墨西哥撤销高铁中标结果后，昨天公布，正式与尼日利亚政府签订沿海铁路合同，然而涉及金额由早前公布的131.22亿美元，缩减8.8%，至119.7亿美元。

--比亚迪 在广州车展上正式发布了7座混合动力MPV车型「商」，将于明年上市。比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞表示，今年集团新能源汽车销量按年增长约10倍，预计全年新能源车销售额超过100亿港元。

--华润电力 旗下位于湖南的火电厂，向郴州丹霞地貌的飞天山排放煤灰，引起附近居民关注。该电厂各项环保法律程序都合法，但报导引述学者和当地居民称，上述排放对环境造成污染。

--全球航空服务公司UAS在港设立亚太区总部，昨天正式投入运作，专门向航空公司、民航或政府机构，提供及支援全球航空业务。UAS联合创始人兼首席执行官Omar Husary表示，本港位于亚洲优越地理位置，加上运输网络完善，可以利用本港国际金融中心地位，扩大公司覆盖的服务网络。 (完)

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