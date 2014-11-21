《香港报摘》--经济日报11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**头版头条**
--中广核拟下周四（27日）起招股，拟集资30亿美元，目标12月10日上市，消息指四成集资额已被16名基础投资者锁定，除早前报道的国家电网、南方电网以及新加坡政府投资公司（GIC）外，全球最大另类资产管理公司奥氏资本（Och-Ziff）、中国人寿 、中国再保险集团、五矿资源 亦有意投资。
**其他**
--人民银行时隔6周再次为市场注入适量流动性。分析指，在大批新股发行之际，央行希望增加流动性供应对冲市场资金紧张。消息指，人民银行本周透过公开市场操作向银行系统净投放100亿元人民币。
--中国环保能源 公布「1供8」供股计划，按每股供股价0.195港元，发行最少19.3亿股至最多23.1亿股，集资介乎3.76亿至4.5亿港元。
--中央强调「降煤提气」的重要性，加大力度发展天然气，页岩气股急速上扬，其中上周已传出可能卖盘的安东油服 急弹17%。 安东发言人否认向外资股东斯林贝谢卖盘的消息。
--百货公司减价战持续，一田旗下5间分店购物优惠日昨日开锣，日圆低水，日货优惠价较去年再低5%，食品、床品被热抢，预计5天生意额升15%，第四季生意展望乐观。(完)
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 潘嘉玲；; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。