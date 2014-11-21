版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报11月21日

**头版头条**

--中广核拟下周四（27日）起招股，拟集资30亿美元，目标12月10日上市，消息指四成集资额已被16名基础投资者锁定，除早前报道的国家电网、南方电网以及新加坡政府投资公司（GIC）外，全球最大另类资产管理公司奥氏资本（Och-Ziff）、中国人寿 、中国再保险集团、五矿资源 亦有意投资。

**其他**

--人民银行时隔6周再次为市场注入适量流动性。分析指，在大批新股发行之际，央行希望增加流动性供应对冲市场资金紧张。消息指，人民银行本周透过公开市场操作向银行系统净投放100亿元人民币。

--中国环保能源 公布「1供8」供股计划，按每股供股价0.195港元，发行最少19.3亿股至最多23.1亿股，集资介乎3.76亿至4.5亿港元。

--中央强调「降煤提气」的重要性，加大力度发展天然气，页岩气股急速上扬，其中上周已传出可能卖盘的安东油服 急弹17%。 安东发言人否认向外资股东斯林贝谢卖盘的消息。

--百货公司减价战持续，一田旗下5间分店购物优惠日昨日开锣，日圆低水，日货优惠价较去年再低5%，食品、床品被热抢，预计5天生意额升15%，第四季生意展望乐观。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐