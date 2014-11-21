港报财经评论：A股上定落，12月见真章--经济日报11月21日

A股上定落，12月见真章/ 林瑞芬

大市昨日成交额611亿港元，仍然低迷。恒指昨收报23,349，跌0.1%；国指10,379，跌0.01%；市况淡静，与上周明显有对比。A股周初至今，市况淡静亦如是，上证指数昨收报2,452，微升0.07%，沪深股市两地成交额只有2,900亿港元左右。市况缩量而整固，或是炒完沪港通通车因素。惟查究淡静原因，可能与即将冻结IPO资金有关。

根据新股发行日程，下周将有共计11只集中进行网上申购，有估算IPO所冻结资金值或达到1.5万亿至1.6万亿港元，乃为今年以来单次IPO最大冻结资金量，可想而知未来一周内资金压力较大。所以11月底，A股都可能偏弱一点，不过若如以往，解冻资金返回A股市场时，市况或又有另一番景象，不妨耐性等12月初A股表现如何，以判断市况是否已见顶。

认为上证指数纵使短期顶就算在2,508已见过，日后调整过后，仍有能力向上突破。今年为A股确认走出长年熊市的转折点，随着一波又一波的长期战略推出，国企与金融改革的推行，加上人民币国际化，A股正凝聚的动力，明年走势可能更胜今年。今年做大看好的投资者的国泰君安，曾提出2014年看目标2,400，现已达到；明年目标点看，看3,200了！外资又点看，瑞银上周发表研报，就预测明年上证指数目标为2,900；而沪深300指数将上升到3,000点。无疑，今年中国内地经济表现不算标青。最近11月汇丰制造业PMI初值回落至50，低于预期并创下半年新低。50是制造业荣枯分水岭，该指标逼近荣枯分水岭，启示经济下行压力仍大。而从分项指数来看，新出口定单指数回落，产出指数也降至荣枯綫下方，表明出口仍因环球经济疲弱而面临不确定性。中国内地在政策上，仍要有维稳经济的需要。国务院常务会议决定要增加银行存贷比指标弹性，中金公司认为存贷比如调整后，中国或有2至3次的降准空间，海通则估计降准更可能有4次以上，2015年货币政策还是有空间。经济始终维持不大上大落现状，在市场无风险利率趋下调引导资金分流股市，以及各项改革的积极推动下，A股今年以来确已有所上升，反映市场不单以经济面主导，还有政策面及资金面，中、外券商认为明年A股可续前进也是基于此推论。

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油价料反弹，油股不悲观/ 余少文

国际油价持续下跌，下半年已跌30%，对航空股是好消息，但对石油股则是坏消息，惟油价超卖下或反弹，石油股短期走势不悲观，但未来业绩只能持平。中国内地股市偏软，国企指数则五连跌，昨日跌1点，收报10,379点，成交额114亿港元，超过40%主板H股逆市上升；而红筹指数跌10点或0.2%，收报4,313点，成交额47亿港元，石油股走高，成为两个指数没有扩大跌幅的主要功臣。汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）预览，11月PMI初值只有50，是5月以来最低，也较上月跌0.4，反映中国内地制造业又回落。因为圣诞节在12月，过去所见，年底的PMI一般会是全年较高的月份，但目前走势下，似乎在反映中国内地经济不如人意，不排除未来两个月的PMI继续偏弱。即使中国要出手，最快也要明年第一季末至第二季，因为3月是全国人大会议，过去在民怨高涨时，中国便会在这段时间出手，降低人大代表在会议中提出不满的频率。

只是中国内地经济差，对石油需求也下跌，难怪国际油价在第三季跌穿100美元，也令石油股第三季业绩显着回落，以H股的石油、化工及相关股份盈利计算，第三季合计盈利约495亿人民币，较去年同期跌9%，也较第二季跌7%，若只计算占96%盈利比重的中国石化 和中国石油 ，则两者盈利同比均跌，但中石化则环比升10%，好过中石油跌18%。

中石化第二季环比上升，可以解释为油价下跌令其化工业务好转所致，故同时见到上海石化 和仪征化纤 第三季业绩好转。上石化虽只赚1,300万港元，但结束连续两个季度下跌走势，仪征虽亏2.6亿港元，但亏损是四个季度中最少。相反中石油盈利以石油业务为主，故第三季赚279亿港元，是八个季度中最小的一个季度；又如中国海洋石油 ，情况跟中石油相似，第三季石油液体收入6%，便因为国内平均实现油价跌近7%及跌穿100美元所致。因应油价下跌，三大石油股过去五个月下跌，跌幅都超过20%，但纽约期油近日在74美元喘定，不排除短期有反弹机会，回试80美元。

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