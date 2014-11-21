港报财经评论：日圆愈贬值，环球经济愈见鬼--信报11月21日

日圆愈贬值，环球经济愈见鬼/ 习广思

恒指及国指继续浮沉，反弹乏力，11月欧洲、日本、中国的采购经理指数初值均逊于预期，在经济放缓的日子，投资股市并不易为，特别是中国坚定不移地不减息、不降准，惟有继续持有日圆空仓。香港时间昨天凌晨，联储局的议息会议纪录没有什么新意，跟上月的议息声明差不多，今次没有委员再提忧虑美元强劲，美元看好的投资者更加放心。美元兑日圆续创新高，见118.9日圆水平，市场预期年底见120日圆水平，或者很快会到。日圆贬值，对世界其他经济都是坏消息，因为日本要为增长走到世界“抢食”，但已跟早几年日圆企在100水平以下的世界截然不同了，所谓多只香炉多只鬼，日本的出口对手都几难安枕。

金价周三深夜在1,200美元水平前脚软，原因是瑞士最新民调显示，反对央行增持黄金的被访者占了一半，成了主流；换言之，月底的公投失败机会甚高。金价在几分钟间急泻超过20美元，跌穿1,280美元，不少好仓遭砍掉。金融市场总是出人意表，昨晚金价守于1,285水平，看来金甲虫未肯认输。然而，美元与金价强弱明显，买强总较买弱易。昨天多国公布11月采购经理指数初值，中国及欧罗区的数字均逊于预期。欧罗区综合PMI（包括制造业及服务业）初值为51.4，连跌16个月，远低于市场预期的52.3。

至于德国和法国，两国经济表现比边缘国还要差，那么靠谁来救活欧罗区呢？汇丰中国制造业PMI初值报50，比预期的50.2为差。日本PMI初值则跌至52.1，比预期的52.7为低。事实上，在经济放缓的环境下，投资并不容易。宏观经济研究机构Gavekal的老友就送来一份报告，由公司创办人Charles Gave撰写，此君经验老到，精通宏观经济周期。他在报告中指出，历史上很少见到银价在12个月内跌20%或以上，今年7月中至今，白银价格就跌了25%。Charles尝试从数据中找出银价是否包含通胀预期的因素。翻开美国过去100年的历史，白银一年间跌超过20%的时期共有8次，分别于1920年、1930年、1937年、1970年、1981年、1984年、1991至92年、2009年、2014年，大家对这些年份有什么感觉呢？对，都不是好年头。

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金价大涨小回，挑战1,255.2/ 苏子

自上周五开始，黄金兑美元便企稳在10天平均线以上波动，昨天虽然在1,200心理关口前受阻回落，但回落至10天平均线支持附近便成功止跌回升，已自亚洲市的1,176.56低位大幅回升至1,195水平以上，反映10天平均线正发挥强劲承接力。

投资者目前可以把此平均线视为重要好淡判别位，只要一直稳守不破并成功在1,200心理关口以上收市，料将有力突破自最近一个月跌幅的61.8%反弹目标。留意此目标刚好与50天平均线阻力相若，因此，若如预期般顺利破关而上，在技术上已出现双重突破的大前提下，相信后市将会以大涨小回的形式，朝着上月21日的1,255.20高位阻力迈进。后市黄金兑美元若有力挑战至1,255.20的高位阻力，基于届时的技术走势已肯定对黄金兑美元有利，故顺利突破的可能性甚高，而破位后料将进一步走高，并上试3月中旬的1,388.93高位及7月中旬的1,339.50高位所延伸的下降阻力线。

美元兑日圆自前天突破117.05日圆关键阻力位便以单边市模式向上急升，昨天伦敦入市后已上升至118.98日圆高位水平。正当不少投资者正期待美元兑日圆可以进一步走高并朝着120日圆心理关口迈进之际，汇价此时却在小时图上呈现长尾十字星的短期见顶讯号，到美国入市后已自此高位大幅回落逾100点子，至117.93日圆低位才止跌回稳。目前，市场的情绪仍然对美元兑日圆后市的走势极度乐观，但若然昨晚汇价未能按着市场这股乐观情绪再次走高，反而更明显在亚洲市的117.85日圆低位以下波动及收市，并使到日线图呈现阴烛及射击之星不利形态，料美元兑日圆将有极高机会在市场一片看好声中，在昨天的118.98日圆高位见了中短期重要顶部。

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