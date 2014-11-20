台湾汇市：台币跳空跌至近四年盘中低位，随亚洲货币贬值

路透台北11月20日 - 台币兑美元 实质交易价位周四第三日走贬。美联储成员相对不担忧美元走强，令投机客做空日圆，亚洲新兴货币跟贬，台币实质价位开盘直接跳空跌破30.90，创近四年盘中低位。
交易员表示，台币跳空下跌让出口商转趋观望，美元卖价高挂在30.98、30.99价位附近，进口商也没有追买美元的打算。反倒是近两日在台股现货买超的外资，有汇出的美元买需。
〞开盘就一次到位，现在僵在这。〞一位本地银行交易人士说。
他认为，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币的换汇点自溢价转为价平，再加上韩元、人民币的贬值幅度不大，今日台币实质价位应不至于进一步下滑。
交易员并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.900-30.950。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近一次政策会议的会议记录显示较会后声明更加温和的语调后，美元曾短暂下跌。但会议记录也显示，美联储成员相对不担忧美元走强，这与其他多数央行偏好本币贬值形成明显对比。
盘初台币主要交易区间在30.905-30.918；上交易日主要区间在30.748-30.806。
本地时间10:07，台币兑美元报30.911价位，创近四年盘中新低，前波低位为2010年12月1日的30.955。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点自溢价转为价平；一个月远汇报价 暂报在30.903/30.920左右，上日纽约盘收在30.920。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.900-30.950
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(记者 董永年; 审校 杨淑祯)