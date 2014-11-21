港报社评：审计揭弊官员态度照旧，官场须问责才有望改进--明报11月21日

审计署就民航处新总部（下称新总部）的审计报告，揭示新总部在规划建筑、设施采购配置有所偏离，甚至违反规定。新总部的兴建情况，反映出政府内部的监管、部门之间的沟通都需进一步加强，同时突显违规之处，政府应该问责、追究相关官员的责任。

新总部内部空间宽敞，一言以蔽之就是够大，但是否大得其当，是一个疑问。从报告展示的照片所见，有些处地方的使用率不高。另外，新总部停车场规划209个停车位，可是在今年4至7月，使用率仅为21%至23%，亦是虚耗。

新总部原来的扩展地方未善用，一些设施却显示有俱乐部的影子。报告披露，新总部俨然有一个跳舞的地方。新总部为何要设置舞场？虽然说有关镜面已经永久遮蔽，扶手亦已拆去，但是民航处还欠公衆一个交代。

新总部的设施配置够豪气。首先，新总部工程项目下的购置家具及设备的开支总额为9704 万元，民航处未获财库局批准，竟然动用其中6745万元采购保安及电子系统，此举不符合《财务通告第9/90号》的规定。

另外，新总部装有价值503万元的电视幕墙，本应属于新总部工程项目拨款之内，民航处却在未获批准装设的情况下，自行以空管系统项目承担了相关费用。

上述情况，是审计署报告披露新总部挥霍的荦荦大者， 综合而言是未批准已兴建（1500 方米楼面）、未批准已采购、超额购置、改动帐目购置、设置不必要设施、浪费公共资源等。政府应该在审计报告的基础上，找出民航处新总部这些不当情事的负责官员，给予适当惩处，以整饬风纪。

审计署每年有多个报告，大多揭露政府部门失政、虚耗浪费。使人感慨的是，报告揭露的情况，若在私人机构绝不会出现，若官员要为开支负财政责任，相信他们会谨小慎微。审计署的工作应该更具意义，而非十年如一日地揭露之后，虽然官员接受了批评，可是态度照旧，一副好官我自为之的样子，却看不到有丝毫改进。

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