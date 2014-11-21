港报社评：暴力不能合理化，学生切勿和稀泥--信报11月21日

脸庞戴上V煞面具，本来是反权威的象征，但如今经常变成掩饰身份的伎俩，因此堂堂正正鼓吹公民抗命的核心人物，大多不赞成示威者戴上V煞面具，或者利用其他物料蒙面。很可惜，持续超过50天仍然不散的占领运动，出现了暴力冲击立法会的一幕，丧撞玻璃门的狂徒大部分是蒙面人，破坏完立即一哄而散，不肯承担责任，缺乏公民抗命者应有之脊椎。

这帮蒙面暴徒到底是谁？透过假议题「网络23条将于立法会通过」而号召群众冲击的幕后黑手究竟是何方神圣？有人认出其中一名冲击者的衣着，跟外号「法国佬」的热血公民成员一模一样，但这位仁兄矢口否认。

无论如何，香港作为文明先进的现代社会，没有一个正常心智的市民赞成暴力行为，利用假议题蛊惑人心冲击立法会大楼更加是不得人心，热血公民这一类激进团体不管有没有在幕后参与策划爆玻璃，其维护暴徒的立场绝不可取。

冲击事件发生之后，学民思潮召集人黄之锋表示，不会用「谴责」字眼批评示威者，原因是相信这些冲击人士同样主张「真普选」、公民提名，以及反对人大的政改决定。至于学联常委梁丽帼，她仅仅认同要谴责示威者不负责的态度，但事件是否暴力，存在灰色地带，应考虑示威者的意图。

占领人士不断强调爱与和平，学生组织不断重申没有搞颜色革命推翻政权的意图，那么义正词严向暴力行为说不，才是学生领袖该有的政治智慧，切勿摆出一副和稀泥的姿态，以免造成不必要的误解。

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