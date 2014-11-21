港报社评：通缩阴霾罩全球，热钱易增难减--经济日报11月21日

欧日深受通缩威胁，惟中美亦受困扰，美国储局关注通胀下行威胁，底因是环球需求不足，通缩恐席卷四方。面对通缩深渊阴霾，各国央行惟有增印钞放水，储局收水亦势步步为营。

储局昨晨公布上月底的议息会议纪录，市场盼从中捕捉储局加息时机的蛛丝马迹。惹市场关注的是，纪录反映有委员关注通胀预期下行，担心通胀在相当长的时间内，都无法达到2%的加息门槛。

说到通缩预期与威胁，全球首当其冲的当然是欧日。欧元区通胀持续低迷，上月仅为0.4%，远未及欧央行定出的2%通胀目标；刚刚才走出通缩的日本，虽靠天量印钞、增消费税托起物价，但其央行前天亦指，日本通胀有可能再放缓至1%以下。

作为全球第二大经济体、经济增长料可保持在7%水平的中国，亦受通缩预期困扰，如昨公布的滙丰11月中国制造业采购指数（PMI）初值，便跌至50点的半年新低，该行指此反映内外需求皆疲弱，通缩压力依然强劲。

至于已结束量宽买债的美国，9月份核心个人消费物价指数（PCE）虽达1.5%，尚在储局预计范围内，惟储局委员难免忧心迟早被环球通缩波及，因环球需求不足除令商品价格下跌，如油价已跌穿每桶75美元。

此环球形势，储局委员自然关注，美国经济若有闪失，会否步欧日后尘，在通缩预期持续高涨下，企业不敢贸然增投资、民众押后消费，陷入物价缩、经济愈缩、倒过来加剧通缩压力的恶性循环，扼杀弱复苏幼苗。

正因忧虑通缩是全球性问题，各国央行惟有积极应战。如中国正不断加码定向宽松，维持偏松货币环境。惟欧、日央行利率已近零，早已减无可减，若通缩压力续增，加码量宽印钞，将势在必行。

储局虽已退市并步向加息，惟受全球通缩围困、储局对此仍心中无底下，加息势慎之又慎，尤其避免令美元强势火上加油，令通缩伺机肆虐。

若全球需求不足问题难解，通缩阴霾势续笼罩，各国央行货币政策势续趋松，就算美国结束第三轮量化宽松，环球热钱有增无减的格局，仍难改变。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘