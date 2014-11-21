港报社评：保育历史遗址可多重得益--星岛日报11月21日

港铁沙中綫土瓜湾站地盘发现宋元遗迹，考古保育加上工程改动，预计大围至红磡段要延迟11个月通车，并且超支逾41亿元。由于这是半世纪以来香港最重要的考古发现，有助扭转几代人对于香港开埠前只是荒芜渔村的概念，保育价值极大。政府还可以参考外地经验，在考古和教育功能之外，发掘这一带地区的旅游和创富潜力。

今次在这一带发现的「圣山遗迹」甚广，可以从中考据整个社群的生活，而且横跨宋元两代，有助港人对这块土地古代史的认识，不再停留于零散的点，而可以找出一条脉络。

现在当局决定原址保留当中最重要的几组发现，让大家感受到当年这套建筑群的大致格局，并且在车站大堂辟出地方，展示部分出土文物。

纯粹站在考古立场，原址保育似乎最好，不过，有关方面在作出决定时，需要考虑所付出的代价是否相称，例如金钱开支、通车时间、会否牺牲了教育价值。

中外不少地方施行大型挖地工程时发现古迹遗址，有各式各样的保育方案，反映出各地对本身文化的尊重和涵养，而不是只顾方便及「向钱看」的暴发户心态，这种对文化遗产的尊重，倒过来又可能成为新的创富来源。

以南韩首尔的清溪川工程为例，这条市中心河流本来已经被掩盖为暗渠，上面建成了行车天桥，但十一年前市政府有魄力拆桥挖地，工程中途发现历史遗址，不惜叫停，做好保育才放水，不止改善市容，而且成为旅游胜地。希望「圣山工程」也可以达到具本港特色的多赢方案。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘