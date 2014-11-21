港报社评：极少数学生毕业礼搞事令人反感--文汇报11月21日

中文大学、城市大学、树仁大学昨日分别举行毕业典礼，期间有极少数学生举起黄伞，亦有毕业生打着黄伞上台领取证书。大学毕业礼对于学生来说，意味学有所成，是人生旅程的重要里程碑。古今中外，学校、家长、学生无不对毕业典礼份外重视。极少数大学生不懂礼貌、不守规矩、不尊重别人、为所欲为，将占领行动强加于毕业礼，犹如一粒老鼠屎跌入一镬粥，实在是令人反感。

占领行动打着争取普选民主的旗号，大肆破坏法治秩序，瘫痪交通，把少数人的政治诉求凌驾于社会整体利益之上，广大市民对占领行动极其反感，反对占领的民意日益高涨。香港有高度的言论自由，大学生完全可以在适当的场合表达自己的诉求。极少数人偏要在毕业典礼做政治骚，骑劫毕业礼，令毕业礼变质变味，这不过是把占领行动搬到校园内，搬到毕业礼，将自己的意志强加于别人身上。

大学除了传授学生专业技能外，最重要的是教导学生如何做人。中国人向来重视礼仪，古人曰：「不知礼，无以立也」；「今人而无礼，虽能言，不亦禽兽之心乎？」极少数大学生不分场合搞事，破坏毕业礼的正常礼仪和秩序，说明这些大学生即使受过大学教育，但仍不懂得什么叫做道德修养，不懂得尊重别人，不懂以礼待人约束自己，反而为宣泄个人情绪刻意破坏秩序。这实际上侮辱自己，损害学校的声誉，愧对养育自己的父母和社会。

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