港报社评：极少数学生毕业礼搞事令人反感--文汇报11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
中文大学、城市大学、树仁大学昨日分别举行毕业典礼，期间有极少数学生举起黄伞，亦有毕业生打着黄伞上台领取证书。大学毕业礼对于学生来说，意味学有所成，是人生旅程的重要里程碑。古今中外，学校、家长、学生无不对毕业典礼份外重视。极少数大学生不懂礼貌、不守规矩、不尊重别人、为所欲为，将占领行动强加于毕业礼，犹如一粒老鼠屎跌入一镬粥，实在是令人反感。
占领行动打着争取普选民主的旗号，大肆破坏法治秩序，瘫痪交通，把少数人的政治诉求凌驾于社会整体利益之上，广大市民对占领行动极其反感，反对占领的民意日益高涨。香港有高度的言论自由，大学生完全可以在适当的场合表达自己的诉求。极少数人偏要在毕业典礼做政治骚，骑劫毕业礼，令毕业礼变质变味，这不过是把占领行动搬到校园内，搬到毕业礼，将自己的意志强加于别人身上。
大学除了传授学生专业技能外，最重要的是教导学生如何做人。中国人向来重视礼仪，古人曰：「不知礼，无以立也」；「今人而无礼，虽能言，不亦禽兽之心乎？」极少数大学生不分场合搞事，破坏毕业礼的正常礼仪和秩序，说明这些大学生即使受过大学教育，但仍不懂得什么叫做道德修养，不懂得尊重别人，不懂以礼待人约束自己，反而为宣泄个人情绪刻意破坏秩序。这实际上侮辱自己，损害学校的声誉，愧对养育自己的父母和社会。
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* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。