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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 09:55 BJT

****《港报快速浏览》--11月21日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                             
 《香港报摘》--经济日报                                                         
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                 
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：极少数学生毕业礼搞事令人反感--文汇报                                 
 港报社评：审计揭弊官员态度照旧，官场须问责才有望改进--明报                     
 港报社评：通缩阴霾罩全球，热钱易增难减--经济日报                               
 港报社评：保育历史遗址可多重得益--星岛日报                                     
 港报社评：暴力不能合理化，学生切勿和稀泥--信报                                 
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：日圆愈贬值，环球经济愈见鬼--信报                                 
 港报财经评论：A股上定落，12月见真章--经济日报                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                         
 台湾报摘                                                                         
    
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