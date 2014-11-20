台湾债市：主要公债殖利率小弹，随美债走高然交易冷清

路透台北11月20日 - 台湾指标五年公债103/15 周四盘初殖利率小幅弹升。该券在持坚数日后，今日随美债殖利率走高而稍有修正，但成交量十分低迷，交易商观望不愿进场，预估今日变化亦不会太大。
市场人士指出，上日美联储公布的会议纪录仍维持明年可能升息的讯号，加上台股 早盘表现强势，气氛均不利债券市场持续走多，五年及10年公债交投均略偏空。但流动性不佳令两券弹幅受限，市场认为若美债无法扩大波动幅度，台债短线也难以走出方向。
〞成交量放不大，看起来还是区间，就等10年债的标售。〞一本地证券商交易员说。
交易员亦指出，明日30年公债103/16 标售在即，今日终于在发行前交易出现成交纪录，但成交水位2.32-2.33%之间符合市场预期的2.30-2.35%间，对中短券走势影响不大。
交易员预估今日指标五年债将在1.13-1.15%间交投；10年券103/13R 区间估在1.63-1.64%。
美国公债收益率周三上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日公布的会议记录没有改变市场对美国明年升息的观点。指标10年期公债 价格尾盘跌8/32，收益率报2.35%，周二尾盘报2.32%
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.13-1.15%
* 10年公债103/13R ：1.63-1.64%
本地时间10:14时最新报价：
* 103/15期五年公债殖利率升1基点报1.1430%，成交22.5亿台币。
* 103/13R期10年公债殖利率升0.7基点报1.6360%，成交8.5亿台币。
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(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)