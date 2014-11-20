《路透峰会》垃圾债收益率料将因违约增加而攀升--Martin Fridson

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
路透纽约11月19日 - 财富管理公司Lehmann Livian Fridson Advisors的投资长Martin Fridson周三表示，高收益债券在2015年可能会遭遇一些卖压，然后在接下来的几年中出现更多抛售。
Fridson是紧盯高收益债券市场的研究分析师，他在路透全球投资展望峰会中说，明年债券违约率略增将是造成垃圾债平均收益率上升至7.25%的因素之一。根据巴克莱数据，该平均收益率目前为约6.1%。
然而他表示，高收益债比较好的进场时机是在2016-2019年，届时市场料将涌现1.6万亿(兆)美元规模的违约、且垃圾债收益率较美国五年期公债料将高出逾10个百分点。
五年期美债收益率 周三报1.65%。
他在谈及预估违约及收益率上升时表示，“这只是在正常周期之下的预估，”他表示美联储政策已成功把投资人导向风险资产，推高了高收益债价格。
Fridson表示，相较于美联储首度调升短期利率，违约率上升对于推升垃圾债收益率的影响更明显。他认为美联储将在2016年升息。
他说有鉴于欧洲债券的低收益率，美联储上调短期利率可能不会立即刺激长天期美债收益率攀升。分析师先前也表示，美债相对于欧债的高收益率，持续稳定了投资人对美债的青睐。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信