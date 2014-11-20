《路透峰会》垃圾债收益率料将因违约增加而攀升--Martin Fridson

路透纽约11月19日 - 财富管理公司Lehmann Livian Fridson Advisors的投资长Martin Fridson周三表示，高收益债券在2015年可能会遭遇一些卖压，然后在接下来的几年中出现更多抛售。

Fridson是紧盯高收益债券市场的研究分析师，他在路透全球投资展望峰会中说，明年债券违约率略增将是造成垃圾债平均收益率上升至7.25%的因素之一。根据巴克莱数据，该平均收益率目前为约6.1%。

然而他表示，高收益债比较好的进场时机是在2016-2019年，届时市场料将涌现1.6万亿(兆)美元规模的违约、且垃圾债收益率较美国五年期公债料将高出逾10个百分点。

五年期美债收益率 周三报1.65%。

他在谈及预估违约及收益率上升时表示，“这只是在正常周期之下的预估，”他表示美联储政策已成功把投资人导向风险资产，推高了高收益债价格。

Fridson表示，相较于美联储首度调升短期利率，违约率上升对于推升垃圾债收益率的影响更明显。他认为美联储将在2016年升息。