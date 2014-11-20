《分析》中国央行六周来首度净投放，月末IPO施压待定向工具再发力

* 央行周四正回购操作量逾一个半月来首降

* 央行六周来首度净投放，释放乐观信号提振信心

* 月末IPO申购等施压资金，机构期待央行定向放水延续

* 全面降息可能性下降，关注正回购利率是否会继续下行

* 存贷比指标弹性增加或为下调存款准备金率打开空间

作者 丁淑琴

路透上海11月20日 - 中国央行本周公开市场释放乐观信号提振机构信心，周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

本周公开市场净投放100亿元人民币，终结此前连续五周回笼量持平到期量的格局。业内人士指出，本周还有500亿元现金定存到期抽水，下周IPO申购冻结资金施压，机构期待央行能延续此前基调，通过MLF(中期借贷便利)等定向工具向市场放水。

他们还提到，国务院会议部署了多措施缓解融资成本过高，其中较为有效的可能包括提高债券及股票等直接融资比例，增加存贷比指标弹性方面，可考虑将同业存款纳入存款范围并下调法定存款准备金率，公开市场上要关注正回购利率是否会再下调，全面降息的可能性再降。

“(操作量减少)100亿元太少了，只能当做信号来理解，下周IPO冻结的资金量比较大，提振一下市场信心，”招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮称。

他指出，下周IPO冻结资金规模预计较大，又适逢月末，资金会比较紧张，不排除央行将通过某种形式，提供一些短期的流动性支持。

广发银行金融市场部高级交易员颜岩还提到，国务院会议提出要降低融资利率，但实际很难有立竿见影的方法，目前来看，前提是要保证市场上的无风险利率要低一些。

“起码保持在这个水平，不要因为供给或者资金原因，无风险利率有大的变化，”他称，"央行应该会放水，用什么工具，挑一样合适的，给点钱呗。"

央行公告显示，今日14天期正回购操作量缩减至100亿元，利率持稳在3.40%。此前则连续逾一个半月维持在200亿元。

银行间债市周四早盘现券和国债期货走势仍偏弱，因资金面压力有增无减；至于国务院提出的降低融资成本大政策方向，在未有实质举措出台前，债市淡然以对。

国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/fad53w

**关注存贷比弹性增加**

配合国务院要求以定向发力方式因应经济下行压力，并推动经济改革的基调，央行年内已三度下调正回购利率，并使用了MLF和PSL(抵押补充贷款工具)等多种创新工具向市场放水；但最新汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平，显示经济下行压力依然很大。

中金固定收益团队报告分析指出，目前政府仍需要依靠基建发力来作为短期托底支撑因素，而货币政策在实际利率升高的环境中仍需要继续引导名义利率下降，短期内，公开市场操作利率是否会进一步下调需要关注。而如果贷存比口径调整，未来法定存款准备金率也有下调空间。

刘东亮认为，国务院常务会议显示暂时没有全面降息可能，会议提到要增加存贷比弹性，大方向应该是提高可用于投放贷款的资金比例，可能会把同业存款纳入存款范围。

海通证券报告也表示，增加存贷比指标弹性料导致贷存比明显下降，信贷投放空间打开，同时将同业存款变成一般性存款或会伴随补缴准备金，从而致使央行相应下调存款准备金率，预计会有四次下调。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。

非常规工具方面，2014年央行在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。

此外， 央行一季度开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，三季度末SLF余额为零，三季度以MLF操作投放基础货币共计7,695亿元，期限为三个月，利率为3.5%。

央行同时还通过PSL为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 100

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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净投放 100(完)

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