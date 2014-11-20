更正-《热点透视》经常帐盈余是经济强劲的象征，但在欧元区行不通

(更正：正文第二段译文有误，应为“全球以及欧元区金融危机”，而非“全球金融危机以及欧元波动”)

撰稿 Pierre Briancon； 编译 李爽

路透伦敦11月19日 - 经常帐盈余通常被看作是经济强劲的最可靠迹象，但如今这种情况有了新的解读。欧元区9月经常帐盈余300亿欧元，过去12个月盈余2,456亿欧元，这超过中国的盈余水平，但却恰恰反映出欧洲经济的实际低迷程度。

在欧元区历史上，出现大量经常帐盈余的情况并不多见。在欧元面世后的头10年，其成员国整体上只是刚好与非欧元区国家实现收支平衡。全球以及欧元区金融危机使欧元区经常帐盈余飙升至中国的水平。这个发展的速度是非常快的，2011年时欧元区经常帐盈余相当于GDP的0.4%，2012年升至1.8%，2013年达到2.7%，据欧盟估计，2014年以及未来几年至少也要维持在这一水平。

经常帐盈余部分要归因于德国出口强劲，德国出口目前愈发面向非欧元区国家。另一个原因在于，面对市场和政治压力，区内经济疲弱 的二线国家竞争力和出口大幅提高。比如，没有人可以对西班牙的经常帐情况发出怨声，西班牙已经摆脱了2005-09年间相当于GDP 8%的赤字状态，到今年预计可以实现1.6%的盈余。欧元区2010年以后增加的一半盈余都可以归因于西班牙、葡萄牙、希腊和意大利等国的贸易形势好转。

这本身就说明了问题的另一方面，欧元区疲弱需求导致进口偏低，储蓄超过投资凸显国内缺少机会。大量盈余也限制了欧洲央行推低欧元以提振通胀的能力。