中国经济：城市规模划分标准调整为五类七档，适应城镇化发展要求

路透北京11月20日 - 中国国务院发布关于调整城市规模划分标准的通知，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档，有利于更好地实施人口和城市分类管理，适应城镇化发展等新形势要求。

中国政府网刊登的通知明确，城区常住人口50万以下的城市为小城市，其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市，20万以下的城市为Ⅱ型小城市；城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市。

城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。（以上包括本数，以下不包括本数）

与原有城市规模划分标准相比，新标准有四点重要调整，包括城市类型由四类变为五类，增设了超大城市。将小城市和大城市分别划分为两档，细分小城市主要为满足城市规划建设的需要，细分大城市主要是实施人口分类管理的需要。

人口规模的上下限普遍提高。小城市人口上限由20万提高到50万，中等城市的上下限分别由20万、50万提高到50万、100万，大城市的上下限分别由50万、100万提高到100万、500万，特大城市下限由100万提高到500万。

将统计口径界定为城区常住人口。常住人口包括：居住在本乡镇街道，且户口在本乡镇街道或户口待定的人；居住在本乡镇街道，且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人；户口在本乡镇街道，且外出不满半年或在境外工作学习的人。

根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出，严格控制城区人口500万以上的特大城市人口规模。根据新的《城市规模划分标准调整方案》，城区人口500万以上的城市为特大城市，目前全国有16个特大城市，这些城市下一步要严格控制人口规模。