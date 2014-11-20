香港热股：绿城中国控制权或有变数，股价最多跌逾半成

路透香港11月20日 - 中国房地产商--绿城中国 控制权或出现变数，并遭投行瑞银削目标价9%，公司周四股价最多曾逆市跌逾半成。

融创中国 今年5月宣布拟斥资近63亿港元，向绿城中国主要股东宋卫平、夏一波及寿柏年等收购绿城中国约24.3%已发行股本。有关交易须达成若干先决条件方可作实，其中包括获香港证监会同意交易不会触发全面收购，而这问题仍在胶着，交易尚未完成。

据内地网上媒体＂界面＂引述宋卫平的个人声明，他指出，＂经过100多天的林林总总，日益觉得这个决定（售股）是错的。＂

＂按照当时的交易构想，股票8块钱左右，卖给孙宏斌是11.46（港）元，是一笔赚钱的买卖，比市价多了19亿（港）元左右。但当时我们对香港的交易法规知之甚少，缺乏了解和认证，使得交易被香港证监会认为暂时不应该进行。＂宋卫平说。

瑞银的报告将绿城中国12个月目标价由原来的8.43港元削至7.7港元，因应该行将公司的2015年市盈率预测由5.5倍降至4.2倍，主要基于公司股权结构存在不明朗因素。报告相信，绿城中国转向更为＂资产周转＂的商业模式或未能继续下去。

绿城中国早盘股价最多曾跌5.3%至7.16港元，早盘跌幅略收窄至4.23%，而融创中国早盘收跌2.94%，报6.28港元。

瑞银报告表示，虽然融创入股绿城的交易尚未正式完成，但融创创办人孙宏斌已积极参与绿城的业务运作，过去数月绿城的合同销售额显着增加，上月更创出历史新高。今年头10个月，绿城已完成全年销售目标的九成，相信是受到内地政策放松以及融创积极的销售策略所带动。

宋卫平在声明中称，作为绿城的首席员工、创始人、20年的领头人，经过这100多天，他发现把绿城卖给了一个不应该卖的人，致使客户担忧不满，合作伙伴委屈且受到了不合理的对待，致使很多基本承诺以及与地方政府所签协议无法得到有效的实施。

＂100多天发生的负面事件，太多的负面，已经明明白白告诉我，我一定是卖错了。＂他说。

宋卫平指出，不怀疑孙宏斌内心也应该有相应的善意和理想，但他们的表现在经营企业的诸项诉求中，把所为盈利、所谓经营的成功，放在了首选，而忽略了企业所应有的社会责任和行业理想。

＂这次100多天的折腾，我是之中明显过错、极大过错的唯一需要承担责任人。＂宋卫平说。