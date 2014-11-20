中国汇市：人民币早盘走贬，受离岸汇率走弱和汇丰PMI初值逊色带动

* 人民币早盘走贬，与中间价同向
* 离岸汇率继续走弱
* 汇丰PMI初值创半年低位亦刺激购汇
路透北京11月20日 - 中国人民币兑美元 周四早盘走贬，与中间价同向。交易人士称盘面购汇偏多，主要受离岸人民币继续回落，及今早公布的11月汇丰PMI初值创半年低位所带动。
“市场今天比较平淡吧，贬值也没有超过周初水平。就是跟着CNH走，早上PMI数据出来以后也有一波美元买盘。”一外资行交易员说。
受产出指数再度跌破荣枯线、并创七个月低点拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平。再加上就业指数已经连续13个月处在萎缩区域，表明中国经济下行压力依然很大，需要政策面持续宽松提供支持。
北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.1245元，上日收报6.1198元。今日人民币兑美元中间价 为6.1417元，上日中间价为6.1397元。
全球汇市方面，日圆周四下滑，兑美元触及七年低点，兑欧元跌至六年低点，因投机客扎堆以日圆为融资币进行利差交易。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2515/49，上日尾盘为6.25。
北京时间11:48，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1260/80元，上一交易日尾盘报6.124元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 吴云凌)