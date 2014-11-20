《路透晚报》--11月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：融资成本高问题仍然突出，将进一步有针对性地缓解--国务院

中国国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

--中国政策：扶持小型微型企业发展，落实财税、金融优惠政策--国务院

中国国务院周四发布关于扶持小型微型企业健康发展的十条意见，明确落实相关的财税，就业，金融等方面优惠政策支持，在加强监管前提下，大力推进具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。

--中国经济：城市规模划分标准调整为五类七档，适应城镇化发展要求

中国国务院发布关于调整城市规模划分标准的通知，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档，有利于更好地实施人口和城市分类管理，适应城镇化发展等新形势要求。

--中国能源：前三季光伏发电量约180亿千瓦时，较去年全年翻番--国家能源局

中国国家能源局周四发布数据显示，2014年前三季度全国光伏发电量约180亿千瓦时，相当于2013年全年发电量的200%。

--《综述》中国制造业弱扩张停滞，政策微刺激脚步难歇

最新公布的汇丰11月中国制造业PMI初值降至荣枯分界线，指向中国制造业过去半年的弱扩张势头陷入停滞，而政府4月以来不断推出各种微刺激政策的脚步，在年底时也有加快迹象。

--香港数据：10月综合CPI按年升幅降温，蔬菜价格跌幅收窄令基本通胀略升

香港统计处周四公布，10月综合消费物价指数（CPI）按年升5.2%，较9月份6.6%的升幅降温；在剔除一次性纾困措施后，10月基本通胀率按年升3.4%，较9月份升0.1个百分点。

【固定收益】

--《分析》中国央行六周来首度净投放，月末IPO施压待定向工具再发力

中国央行本周公开市场释放乐观信号提振机构信心，周四正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

--中国货币市场：银行间市场交易系统延时30分钟，因资金紧张--交易员

数位交易员周四透露，中国银行间市场前台交易系统今日延时30分钟，至17:00结束，因资金面紧张，在收盘前仍有一些机构仍未能补上资金缺口。

--中国货币市场：短期资金拆借难度继续增强，公开市场净投放助益有限

中国银行间资金市场周四回购利率多稳中小涨。交易员表示，在国库现金到期的对冲下，央行公开市场本周小幅净投放对资金面驰援极其有限，场内14天以内期限品种仍旧供不应求，加点拆借机构不在少数。

--中国债市动态：现券和国债期货走势仍偏弱，未见实质有利举措

中国银行间债市周四早盘现券继续走弱。公开市场稍早正回购虽缩量，但利率继续持稳，且国库现金定存到期未续做，令资金面压力有增无减；至于国务院提出的降低融资成本大政策方向，在未有实质举措出台前，债市淡然以对。

--中国新债：国开行下周二招标增发至多250亿元五期固息债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(25日)招标增发五期固息金融债，总额不超过250亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.32%，高于估值料需求稳中偏弱

中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，超长债的主要参与机构仍为保险，加之近期现券二级情绪一般，预计银行除承销任务外，参与积极性亦有限，因此明日新债需求稳中偏弱概率较大，中标利率或高于估值，预测均值落在4.32%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘走贬，受离岸汇率走弱和汇丰PMI初值逊色带动

中国人民币兑美元周四早盘走贬，与中间价同向。交易人士称盘面购汇偏多，主要受离岸人民币继续回落，及今早公布的11月汇丰PMI初值创半年低位所带动。

--人民币衍生品：短端美元掉期升水上扬，月末IPO申购等致本币资金面偏紧

中国境内美元/人民币掉期市场短端品种周二以来多数上扬，因境内人民币资金面偏紧。交易员表示这与月末IPO申购有关，且最新国务院会议重提融资成本过高问题，市场预期全面降息的可能性再降。

--离岸人民币：中国财政部在港发行国债三年期中标利率2.74%，两年期2.93%

中国财政部周四公布，2014年第二批离岸人民币国债向机构投资者招标部分，其中三年期中标利率2.74%；面向香港居民的两年期国债票息2.93%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微幅收升，新股发行注册制改革等消息压制大盘反弹

中国股市沪综指周四微幅收升，力度有限。分析师指出，今日大盘持续震荡，盘中热点在大盘蓝筹股和成长股之间转换。而汇丰PMI初值创半年新低和加快新股发行注册制改革的消息对大盘反弹形成压制，加重了投资者对经济走势和市场扩容的担忧，短期股指调整压力继续加大。

--中国证券：证监会官员称加快推出新三板向创业板转板政策--报载

中国证券报周四报导称，中国证监会私募基金监管部副主任刘健钧昨表示，应加快完善新三板市场交易机制和转板机制，增加新三板的流动性和吸引力；应加快推出从新三板向创业板转板政策。

--《焦点》诸方合力助推中国资管业加速“走出去”，布局海外再寻良机

中国人民币国际化进程的加速、境内外资本双向流动的加快，以及资管行业在境内业务增长上渐遇瓶颈和随之而来的政策支持力度的加大等等，都推动着中国资管业加速“走出去”，布局海外再寻良机。

--中国能源：国家石油储备一期四个基地建成投用，储备原油1,243万吨

中国国家统计局周一公布，国家石油储备一期工程建成投用,包括舟山、镇海、大连和黄岛等四个国家石油储备基地，总储备库容为1,640万立方米，储备原油1,243万吨。

--中国企业：中石化集团拟投入超400亿元，三年完成油气管道隐患整治

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司的控股方中国石化集团公布，拟三年内投入超过400亿元人民币，用于治理油气管道安全隐患，以及替换更新老旧管道。

--中国个股：渤海租赁以6.1亿美元购全球第八大集装箱租赁公司80%股权

中国渤海租赁股份有限公司周四公布其海外收购的细节，境外全资子公司GSC拟自CHC公司手中购得全球第八大集装箱租赁公司Cronos的80%股权及2,588万美元债权，收购价格约6.1亿美元。

--香港个股：奇峰国际所持林业资产遭浑水质疑，股价下挫

投资研究机构浑水(Muddy Waters)质疑木材企业奇峰国际的资产负债表，导致该公司周四早盘中股价下挫逾5%。浑水发布的负面研究报告曾经让海外上市的中国公司遭受重挫。

--中港个股：中国铁建旗下公司获尼日利亚百亿美元沿海铁路项目合同

据人民网周四早间报导，中国铁建股份有限公司旗下中国铁建中非建设公司已与尼日利亚政府正式签署尼日利亚沿海铁路项目商务合同。这一总金额为119.7亿美元合同的签署，标志着中国对外工程承包史上单体合同金额最大项目取得实质进展。 (完)