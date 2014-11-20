中国债市动态：现券和国债期货走势仍偏弱，未见实质有利举措

路透上海11月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券继续走弱。公开市场稍早正回购虽缩量，但利率继续持稳，且国库现金定存到期未续做，令资金面压力有增无减；至于国务院提出的降低融资成本大政策方向，在未有实质举措出台前，债市淡然以对。
另外，今日上午公布的汇丰11月制造业PMI低于预期，也未能提振市场情绪，利率债收益率较上日收盘小涨，国债期货主力合约走低，利率互换(IRS)则在资金面承压情况下暂时持稳。
国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。
华中一银行交易员称，密集IPO导致的资金紧张局面未有缓解，“今天还有500亿国库到期啊，竟然不停公开市场(正回购)，不放slo感觉过不去了。”
央行公开市场今日14天期正回购操作量缩减至100亿元，此前曾连续逾一个半月该操作量维持在200亿元。据路透计算，本周公开市场净投放资金100亿元。
北京一银行交易员称，与实际需求相比，央行少回笼的100亿元资金几乎没有任何作用，加上利率继续持平，令一些原有期许的希望落空。在此情况下，逊于预期的PMI数据也未能发挥明显作用。
对最新的国务院常务会议，交通银行资管中心研究员陈鹄飞认为，在当前经济增速放缓、信用溢价抬升的背景下，银行表外融资萎缩、小微贷款乏力等“惜贷情绪”可能更多的是一种市场化资源配置的体现，短期内融资难也可能仍将存在。
他进一步指出，对市场来说，考虑到IPO、国库现金定存集中到期的冲击，预计债市长端利率仍有上行调整压力。
今日一级市场主要利率债发行空窗。二级市场上，剩余期限近10年的国开行固息债140222券最新报价 在4.1600%/4.0000%，上日尾盘为4.1400%/4.0500%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报96.652元，较上日结算价下跌0.176元，或0.18%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 黄凯)