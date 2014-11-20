中国货币市场：短期资金拆借难度继续增强，公开市场净投放助益有限

路透上海11月20日 - 中国银行间资金市场周四回购利率 多稳中小涨。交易员表示，在国库现金到期的对冲下，央行公开市场本周小幅净投放对资金面驰援极其有限，场内14天以内期限品种仍旧供不应求，加点拆借机构不在少数。
尽管周四的公开市场打破一个半月来的稳定操作模式，但是交易员并表示，短期资金面仍旧面临时点挑战，在国务院降低融资成本呼声再起的背景下，多数机构仍期待央行继续注水安抚市场情绪。
“一天比一天难借啊，我们家到现在还没平，只要是14天以内的都在借，我们不加点，但是有不少机构加点也不好借，”上海一银行交易员称，大行也在减量出资，感觉仅仅是因为缴税和新股也不至于这么紧张，其他的原因还真找不到。
他并表示，今天央行公开市场小幅投放安抚市场情绪，但是在500亿国库现金到期的对冲下，对资金面的改善作用基本不大。
央行公开市场今日14天期正回购缩减至100亿元，此前曾连续逾一个半月维持在200亿元。据路透计算，本周公开市场净投放资金100亿元。不过，本周还有500亿元现金定存到期，相当于回笼等量资金。
中国A股第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。
"感觉是市场之前过于乐观了，然后有机构在大量的错配做杠杆，一下子紧起来，效应就放大了 ,"华东另一银行交易员则表示，新股申购是资金紧的导因，杠杆放大是主因。
“所以现在就等着央行放水了，”他称， 昨天的国务院会议也表明央行接下来应该还会有进一步动作，公开市场正回购利率及非公开定向操作等都值得关注。
国务院周三举行常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5707 2.5685 +0.22
七天 3.2216 3.2054 +1.62
14天 3.6812 3.6971 -1.59
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.0000 2.1950 +280.50
七天 6.1100 5.2600 +85.00
14天 5.5500 6.0000 -45.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6700 2.6000 +7.00
七天 3.4000 3.1900 +21.00
14天 3.6300 3.8000 -17.00
Shibor
其中:隔夜 2.5390 2.5040 +3.50
七天 3.1170 3.0740 +4.30
三个月 4.1771 4.1802 -0.31
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 黄凯)