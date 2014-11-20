《国际主要央行公开市场操作一览》--11月20日

路透上海11月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/19 隔夜逆回购 -1,673.77 0.07%

11/18 隔夜逆回购 -1,583.21 0.07%

11/17 隔夜逆回购 -1,155.55 0.07%

11/14 三天逆回购 -993.76 0.03%

11/13 隔夜逆回购 -1,108.81 0.03%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储)上月曾纠结于是否要在政策声明中承认金融市场动荡以及全球经济趋弱，但最终还是选择不这样做，因担心这可能发出缺乏根据的悲观信号。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/18 七天期反向交易 1,025.875 0.05(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉表示，央行的经济刺激政策日益深入人心，但如果情况表明现行举措仍不足以加速欧元区的经济复苏，央行准备采取进一步行动。

--欧洲央行在月报中重申已经做好准备，若欧元区通胀率在较低水准停留时间过久，将扩大刺激政策。欧洲央行称将“密切关注”通胀前景。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 167,170

上周三 169,910

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当期变化 -2,740

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--尽管之前有数据显示日本经济已陷入衰退，但日本央行仍维持货币政策以及乐观的经济评估不变，希望用更多时间来评估上月意外祭出的宽松举措的效果。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,712.5亿台币存单，与当日存单到期金额2,715.5亿相较，存单发行余额减3亿。

--台湾央行周二公布，共发行4,252.1亿台币存单，与当日存单到期金额4,355.1亿相较，存单发行余额减103亿。