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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 18:20 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月20日）

路透香港11月20日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场数据摘要。
  
                        沪股通                          港股通
    每日额度余额    107.24亿元人民币（已用17.5%）      103.04亿元人民币（已用1.9%）
    成交金额        24.78亿元人民币（含6.8%卖盘）      3.76亿港元（含25%卖盘）
    买卖盘宗数      68,031                             7,370
    成交宗数        79,669                             9,730
  
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    沪股通--十大成交活跃股
        
  排名   股票名称                        买入金额         卖出金额      成交金额（人民币） 
                                         (人民币)         (人民币)         (买盘+ 卖盘) 
   1     大秦铁路                        280,660,622        8,655,947          289,316,569 
   2     上海汽车                        275,241,544        7,941,638          283,183,181 
   3     中国平安保险                    229,104,611          217,461          229,322,072 
   4     中国太平洋保险                  191,729,980        6,216,938          197,946,918 
   5     中国工商银行                    139,666,685       33,776,275          173,442,960 
   6     安徽海螺水泥                    101,472,492        8,560,968          110,033,460 
   7     中国民生银行                     87,081,689        1,930,000           89,011,689 
   8     贵州茅台酒                       64,680,993       22,532,330           87,213,322 
   9     上海国际机场                     67,223,944        2,978,756           70,202,701 
  10     中信证券                         62,249,031          159,421           62,408,452 
 
    

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    港股通--十大成交活跃股  
    
   排名     股票名称                    买入金额          卖出金额       成交金额（港元） 
                                         (港元)            (港元)          (买盘+ 卖盘) 
    1       亨得利                        21,771,960        7,917,000            29,688,960 
    2       腾讯控股                      23,924,060        2,959,440            26,883,500 
    3       上海电气                      20,060,660        4,426,100            24,486,760 
    4       上海石油化工                  18,769,600          112,200            18,881,800 
    5       威高                           8,190,600        4,224,960            12,415,560 
    6       波司登                         5,062,060        5,091,760            10,153,820 
    7       中海油田                       6,986,160        1,988,880             8,975,040 
    8       洛阳钼业                       5,660,340        2,282,060             7,942,400 
    9       中信                           7,772,660           51,320             7,823,980 
    10      华宝国际                       4,706,860        2,987,610             7,694,470 
    
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
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