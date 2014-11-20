表格：沪港通市场数据摘要（11月20日）

路透香港11月20日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布沪港通市场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 107.24亿元人民币（已用17.5%） 103.04亿元人民币（已用1.9%）
成交金额 24.78亿元人民币（含6.8%卖盘） 3.76亿港元（含25%卖盘）
买卖盘宗数 68,031 7,370
成交宗数 79,669 9,730
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（人民币）
(人民币) (人民币) (买盘+ 卖盘)
1 大秦铁路 280,660,622 8,655,947 289,316,569
2 上海汽车 275,241,544 7,941,638 283,183,181
3 中国平安保险 229,104,611 217,461 229,322,072
4 中国太平洋保险 191,729,980 6,216,938 197,946,918
5 中国工商银行 139,666,685 33,776,275 173,442,960
6 安徽海螺水泥 101,472,492 8,560,968 110,033,460
7 中国民生银行 87,081,689 1,930,000 89,011,689
8 贵州茅台酒 64,680,993 22,532,330 87,213,322
9 上海国际机场 67,223,944 2,978,756 70,202,701
10 中信证券 62,249,031 159,421 62,408,452
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票名称 买入金额 卖出金额 成交金额（港元）
(港元) (港元) (买盘+ 卖盘)
1 亨得利 21,771,960 7,917,000 29,688,960
2 腾讯控股 23,924,060 2,959,440 26,883,500
3 上海电气 20,060,660 4,426,100 24,486,760
4 上海石油化工 18,769,600 112,200 18,881,800
5 威高 8,190,600 4,224,960 12,415,560
6 波司登 5,062,060 5,091,760 10,153,820
7 中海油田 6,986,160 1,988,880 8,975,040
8 洛阳钼业 5,660,340 2,282,060 7,942,400
9 中信 7,772,660 51,320 7,823,980
10 华宝国际 4,706,860 2,987,610 7,694,470
（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)