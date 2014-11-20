路透基点：台塑集团12亿美元资本支出贷款案细节浮现--TRLPC

路透香港11月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台塑集团五年期12亿美元定期贷款案的费用水准及其他细节已经出炉。

银行受邀以四个等级参贷：

承贷1.50亿美元或以上者为牵头行，可获前端费用24个基点；承贷1亿-1.49亿美元或以上者亦为牵头行，获前端费用18个基点；承贷5,000-9,900万美元者为共同主办行，获前端费用10个基点；承贷3,000-4,900万美元者为经理行，获前端费用5个基点。

融资所得将用于越南一座钢铁厂项目的资本支出需求。该座工厂的厂房、机械及土地使用权将做为贷款担保品。

台湾银行、星展银行及兆丰国际商业银行为牵头行兼簿记行，台湾银行为贷款管理行，兆丰为担保品控管行。

银行回复截止日期是12月12日。

贷款利率为利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

这项贷款可选择延长两年，延期费用10个基点。台化、台塑石化、台塑和南亚塑胶为担保人。

贷款有四年宽限期，之后每半年一次以三期不等额偿还：第一期和第二期分别偿还20%，第三期60%。

2014年7月，台塑集团旗下设在越南的台湾兴业公司签署了2.10亿美元五年期俱乐部贷款协议，七家贷款银行为：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰银行(越南)、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。

该笔贷款分为两部分：境内部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155个基点，境外部分较LIBOR加码145个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

台塑旗下另一个部门--澳洲的Formosa Steel IB Pty Ltd在6月从20家银行那里获得一笔7亿美元的五年期贷款，用于投资澳洲一处铁矿石项目，亦将用作运营资本。