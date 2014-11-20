新闻稿： 标普最新中国银行业国别风险评估发布

路透11月20日 - （注：以下中文版本由标准普尔提供，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2014年11月19日—标准普尔评级服务今日发布《银行业国别风险评估：中国》。
依据我们的银行业国别风险评估(BICRA)，我们认为中国银行业所属BICRA组别为第五组。其他属于该组的国家包括百慕大，巴西，哥伦比亚，印度，意大利，巴拿马，波兰，南非，特立尼达和多巴哥以及阿拉伯联合酋长国。
我们认为中国银行业面临的经济风险高。中国较低的人均国内生产总值(GDP)限制其经济弹性。尽管中国经济增长率持续高于平均水平，且拥有良好的财政灵活性，情况仍是如此。此外，信贷快速扩张已导致较高的经济失衡风险，以及经济体内信用风险高企。
就行业风险而言，我们认为普遍的国有持股，以及对存款利率的行政管制，对银行业的竞争态势构成挑战。中国影子银行活动的快速增长揭示了市场扭曲，并损害了银行业的透明度。但强劲的系统内融资缓解上述不利因素。
标准普尔资深董事廖强表示：“我们认为今年中国政府出台的旨在规范银行间和银行理财产品业务的监管举措将抑制影子银行业务，并改善银行业透明度。”
中国经济风险和行业风险趋势稳定。
我们认为，尽管过去数年信贷规模和房地产价格增长显着，但房价出现急剧下降的风险有限。我们认为中国政府拥有强劲的缓冲资源，能够减轻潜在的冲击。但是若房地产销售大幅下降，可能提升经济风险。此外，经济放缓情况下企业财务杠杆的持续上升可能提高经济体的信用风险。
廖强表示：“中国政府计划将地方政府通过融资平台借入的直接借款转移至政府资产负债表内，我们预计，这一举措有助于减轻中国国内银行面临的一项显着风险。”
虽然中国可能会进一步推进利率自由化，但我们预计管制放松将是逐步的。我们认为，这一点加上政府对银行业的支配性持股地位，将继续导致市场扭曲。(完)