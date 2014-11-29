背景资料：台湾台北市长当选人柯文哲相关资料一览

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北11月29日 - 台湾11月29日举办有史以来规模最大的直辖市长/地方县市长选举，其中首都之战--台北市长由独立参选人柯文哲获胜，这逆转了过去16年以来皆由国民党掌权的情势。
中央选举委员会的资料显示，柯文哲共取得85万3,983张选票、得票率居57.16%，主要对手--国民党的连胜文则是取得60万9,932张选票、得票率40.82%。
以下为柯文哲的相关资料：
**出生日期：1959年8月6日，55岁。
**学历：台大医学院医学系学士、台大医学院临床医学研究所博士。
**经历：台大医院创伤医学部主任；台大医学院专任教授。
**政党：无党籍。
**家庭成员：配偶陈佩琪，育有一子二女。
**竞选主轴：〞开放政府、全民参与〞--将除了涉及国家机密以外的政府资料都开放上网予民众使用。〞柯P新政〞。(注1)
**市政方针：
--都更/住宅政策：通过公办都更来取得公共住宅，由政府主导的都市更新，先收购更新地区愿意先出售的老旧房屋，整修后当做公共住宅的出租，而在拆除重建后若有新增容积，则优先做为公共住宅的出租。
--妇婴幼政策：公共保姆制度，由市政府训练并提供数量足够且优质的褓姆，同时担任媒合平台，并松绑相关法规，在社区内寻找一个适当的场地，大概每三名褓姆可以收托10名以内的幼儿。鼓励学校释放教室、空间、设备，开班费则由政府补助，委由民间设置课后及寒暑假照顾班。
--教育政策：推动多元实验教育，透过委托民营进行实验学校，希望经过几年扩编后，台北市的学校可达到公立、私立及实验学校三轨并进。在学校建设小田园计画，设立田园银行，建立社区菜园技术辅导平台。十二年国教就近入学，高中职优质化。
--观光政策：成立跨局处的观光推动委员会，鼓励开发观光APP，整合台北市特色的美食、活动、旅馆等观光资讯，发展观光巴士、推行夜市美食、老城区的建史建筑等多元文化为基础的观光。
--青年政策：重新检讨租金补贴办法、市府无偿拨用公有土地大量兴建公共住宅、由市政府来承租、修缮、管理跟招租。
--财政政策：建立〞参与式预算〞，制度化地让市民可以参与预算的提出跟审查，藉此达到市民对台北市政兴利跟除弊的双重目的。2015年以后，计画匡列一百亿台币额度，公开由公民提案，再交由专家评选或市民网路投票，议案确定后再交付各局处执行。(完)
注1：柯文哲因其职业，绰号为〞柯P〞。P为教授(Professor)之意，是台大医学院内的习惯称谓。
资料来源：竞选主轴及市政方针编辑自竞选官方网。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。