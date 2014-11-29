背景资料：台湾台北市长当选人柯文哲相关资料一览

路透台北11月29日 - 台湾11月29日举办有史以来规模最大的直辖市长/地方县市长选举，其中首都之战--台北市长由独立参选人柯文哲获胜，这逆转了过去16年以来皆由国民党掌权的情势。

中央选举委员会的资料显示，柯文哲共取得85万3,983张选票、得票率居57.16%，主要对手--国民党的连胜文则是取得60万9,932张选票、得票率40.82%。

以下为柯文哲的相关资料：

**出生日期：1959年8月6日，55岁。

**学历：台大医学院医学系学士、台大医学院临床医学研究所博士。

**经历：台大医院创伤医学部主任；台大医学院专任教授。

**政党：无党籍。

**家庭成员：配偶陈佩琪，育有一子二女。

**竞选主轴：〞开放政府、全民参与〞--将除了涉及国家机密以外的政府资料都开放上网予民众使用。〞柯P新政〞。(注1)

**市政方针：

--都更/住宅政策：通过公办都更来取得公共住宅，由政府主导的都市更新，先收购更新地区愿意先出售的老旧房屋，整修后当做公共住宅的出租，而在拆除重建后若有新增容积，则优先做为公共住宅的出租。

--妇婴幼政策：公共保姆制度，由市政府训练并提供数量足够且优质的褓姆，同时担任媒合平台，并松绑相关法规，在社区内寻找一个适当的场地，大概每三名褓姆可以收托10名以内的幼儿。鼓励学校释放教室、空间、设备，开班费则由政府补助，委由民间设置课后及寒暑假照顾班。

--教育政策：推动多元实验教育，透过委托民营进行实验学校，希望经过几年扩编后，台北市的学校可达到公立、私立及实验学校三轨并进。在学校建设小田园计画，设立田园银行，建立社区菜园技术辅导平台。十二年国教就近入学，高中职优质化。

--观光政策：成立跨局处的观光推动委员会，鼓励开发观光APP，整合台北市特色的美食、活动、旅馆等观光资讯，发展观光巴士、推行夜市美食、老城区的建史建筑等多元文化为基础的观光。

--青年政策：重新检讨租金补贴办法、市府无偿拨用公有土地大量兴建公共住宅、由市政府来承租、修缮、管理跟招租。

--财政政策：建立〞参与式预算〞，制度化地让市民可以参与预算的提出跟审查，藉此达到市民对台北市政兴利跟除弊的双重目的。2015年以后，计画匡列一百亿台币额度，公开由公民提案，再交由专家评选或市民网路投票，议案确定后再交付各局处执行。(完)

注1：柯文哲因其职业，绰号为〞柯P〞。P为教授(Professor)之意，是台大医学院内的习惯称谓。