新债招标：中国50年期国债利率4.24%，低于预期--业内人士

路透上海11月21日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，低于此前市场预测均值4.32%；其投标倍数为1.62倍。

该期债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。