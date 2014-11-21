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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 10:34 BJT

新债招标：中国50年期国债利率4.24%，低于预期--业内人士

路透上海11月21日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，低于此前市场预测均值4.32%；其投标倍数为1.62倍。

该期债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债11月24日开始计息，招标结束至11月26日进行分销，11月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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