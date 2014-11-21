新债招标：中国50年期国债利率4.24%，低于预期--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海11月21日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早招标发行的260亿元人民币50年期固息国债，中标利率为4.24%，低于此前市场预测均值4.32%；其投标倍数为1.62倍。
该期债为财政部今年第27期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债11月24日开始计息，招标结束至11月26日进行分销，11月28日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。