台湾汇市：台币收盘创逾四年低位，亚币贬值竞赛未歇

* 台币连三贬，创逾四年一个月收盘新低 * 看空亚币，海外NDF与本地银行美元买需热络 * 实质交易暂估在30.900-31.050 路透台北11月20日 - 台币兑美元 周四第三日收贬，创逾四年一个月收盘新低。交易员 指出，日圆、韩元领贬趋势没变，法人继续在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)做多美元，令台币续贬。 交易员表示，美联储成员相对不担忧美元走强，令投机客做空日圆，亚洲新兴货币跟贬。海外NDF美元/台 币换汇点溢价幅度扩大，本地银行间也纷纷做多美元。至于出口商则惜售美元部位，外资虽然继续在台股现货 明显买超，但在汇市则是进出皆有。 “大家都在贬，尤其又没有物价压力，我们当然也往这方向走。〞一位外商银行交易人士说。 另一外商交易员则称，美元指数上升最主要是来自日圆下跌的贡献，日圆贬值对产业结构相近的韩国、台 湾影响最大，所以台币必须要有所反应。 针对台币后市的预估，交易员认为还是要看日圆会贬到什么价位。倘若日圆兑美元跌向120，台币兑美元 实质价位就会贬破31.0整数关卡。 一外商银行交易主管悲观地认为，日本刺激经济政策用尽，货币贬值已成了一条不归路。中期很难看见止 贬回升的机会。 今日台币兑美元收在31.015，创逾四年一个月收盘新低，前波低位为2010年10月12日的31.070。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.900-31.050。台币今日主要交易区间在30.895-30.9 57，上日交易区间在30.748-30.806。 台湾股市周四连续第二天大幅收涨逾1%，重新站上9,000点，至近七周高位，表现优于多数区域股市。外 资及陆资在台股买超99.80亿台币,连续三个交易日买超共计263.88亿台币；上交易日为买超132.70亿台币。[T W-STX-LZT] 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度扩大；一个月远汇 报价 尾盘在30.950/30.970左右，上日纽约盘收在30.920。 周四多数新兴亚币下跌，韩元逼近15个月低点，因日圆汇价下跌且汇丰公布的中国制造业数据加剧了对中 国经济放缓的担忧。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/20(四)：德国10月PPI、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造、服务业和综合PMI 初值、美国10月CPI、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销售、美国10月领先指标、欧元区11月消 费者信心初值、美联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执委莫尔许参加一场大学讨论会； 11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行 总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.015 30.876 30.895-31.015 30.906 7.67 8.02 元太外汇经纪公司 31.010 30.875 30.895-31.010 30.905 4.05 4.25 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.010/0.020 美元/台币六个月期 -0.090/-0.065 -0.095/-0.070 (完)