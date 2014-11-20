路透调查：韩元空仓为2008年10月以来最高，亚币人气转差

台湾汇市：台币出量震荡微收升，进口商买汇央行午后出手干预

* 央行午后出手干预，台币出量震荡微收升 * 外资连二日买超逾百亿，净汇入逾六亿美元 * 进口商及散户狂买美元，引爆美元轧空行情 * 明天台币兑美元区间料在29.980-30.150 路透台北4月26日 - 台币兑美元周三出量微收升。汇银人士表示，随韩元等亚币走软、进口商和 散户大举买汇，加上近来极少出手干预的台湾央行终于忍不住〞重现江湖〞，午后进场大买美元，促使台币一 度由升转贬，尾盘震荡收微升，续创逾两年半新高。 他们指出，外资连续两个交易日买超台股逾百亿，今天疯狂涌入，净汇入金额更是超过六亿美元，台币早 盘一度冲破30元整数大关，最高冲至29.988，劲升1.64角；惟午后进口商及蚂蚁雄兵大举进场买入美元，加上 央行出手干预，引爆美元轧空行情，不少早盘放空美元者进行空单回补，央行顺势出手买美元，台币升势瞬间 扭转且一度转为小贬。 〞有人(央行)出来挡(阻升台币)啊，进来大买美元。〞一大型银行交易员说。 外银交易员亦指出，外资疯狂涌入并大砍美元，今天央行全场紧盯各外商银行动向，几乎是全天