路透调查：韩元空仓为2008年10月以来最高，亚币人气转差

台币 空仓也达2009年4月以来高点，因市场担忧日圆及韩元走软将降低台湾出口商的竞争力。
坡元 空仓也升至同期以来高点。坡元兑美元周四下滑至1.3012坡元，为2011年12月以来低点，交易商称发现新加坡金管局正在干预汇市阻止本币贬值。
马币(林吉特)空仓增至2013年8月以来高点，因投资者担心马来西亚经济放缓和油价下跌的影响。
在亚洲人气悲观之际，印尼卢比 也未能留住多仓，尽管本周稍早央行升息且政府提高燃料价格。上次调查显示，印尼卢比人气自8月中旬以来首度转多。
印度卢比 多仓也有所下降。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56
11月6日 -0.87 1.02 0.74 -0.02 0.41 -0.62 1.01 0.28 0.54
10月23日 -0.90 -0.31 -0.08 0.19 -0.08 -0.51 0.05 -0.08 -0.16
10月9日 -0.75 0.96 0.66 1.15 0.59 -0.03 0.73 0.47 0.57
9月25日 -0.94 0.27 0.57 0.86 0.65 0.04 0.65 0.58 0.34
9月11日 -1.15 0.19 0.93 0.42 -0.07 -0.07 0.40 0.03 0.32
8月28日 -1.07 -0.77 -0.09 0.00 -0.14 -0.41 -0.84 -0.58 -0.21
8月14日 -1.10 -0.62 -0.02 -0.02 -0.21 0.25 -0.83 -0.42 -0.53
7月31日 -0.80 -0.53 -0.09 -0.19 -0.29 -0.24 -0.53 -0.44 -0.52
7月17日 -0.39 -0.16 -0.31 -0.04 0.05 -0.35 -0.92 -0.34 -0.08 (完)
(编译 于春红/朱晓军；审校 张涛)