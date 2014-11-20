《路透晚报》--11月20日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收平，日圆疲弱扶助人气但获利回吐限制涨幅

日本股市周四收盘几无变动，日圆进一步走疲扶助人气，但投资者对软银等近期劲涨的个股了结获利，限制了大盘涨幅。日经指数微升0.1%，报17,300.86点，接近上周触及的七年高位。东证股价指数涨0.1%，报1,397.64点，仍接近周三创下的八年高位。JPX-日经400指数亦收高0.1%，报12,761.84点。

--中国股市：沪综指微幅收升，新股发行注册制改革等消息压制大盘反弹

中国股市沪综指微幅收升，力度有限。分析师指出，今日大盘持续震荡，盘中热点在大盘蓝筹股和成长股之间转换。而汇丰PMI初值创半年新低和加快新股发行注册制改革的消息对大盘反弹形成压制，加重了投资者对经济走势和市场扩容的担忧，短期股指调整压力继续加大。

沪综指收报2,452.656点，涨1.674点或0.07%，上证A股今日成交1,507亿元人民币，前一交易日成交1,669亿。

--香港股市：连续第四天收低，金融类股下挫

香港股市收低，录得沪港通启动以来连续第四天下跌。恒生指数初步收低0.1%，报23,349.64点。恒生国企指数收平于10,379.43点。金融类股跌幅居前，拖累恒指。石油类股周三深跌，今日出现技术性反弹。

--汇市：日圆兑美元跌至七年新低，澳元因铁矿石下跌而承压

日圆下滑，兑美元触及七年低点，兑欧元跌至六年低点，因投机客扎堆以日圆为融资币进行利差交易。美元最高涨至118.64日圆，为2007年8月以来最高。欧元兑日圆也劲扬至148.80，触及2008年10月以来最强水准。

--金属期市：伦敦期镍触及五周高位，市场预期镍市供应短缺

伦敦期镍触及五周高位，因市场预期，在印尼禁止镍矿石出口后，随着中国不锈钢制造商消耗原料库存，中国将出现镍矿石短缺。但在中国制造业数据公布后，镍价涨幅收敛，其他金属下滑。LME三个月期镍触及每吨16,380美元，为10月15日以来最高，0833GMT回落至16,312美元，仍较上日上涨约1%；上日期镍大涨3.2%。LME期铜下滑0.14%，至每吨6,675.75美元，自9月中以来，价格陷入约6,600-6,900这个300美元的区间波动。上海期货交易所1月主力期铜合约守住0.5%的涨幅，报每吨47,490元人民币。

--国际油市：布兰特原油期货持于78美元上方，市场等待OPEC会议

布兰特原油期货持于每桶78美元上方，下周石油输出国组织(OPEC)将召开会议，市场等待可能削减石油产量的消息。0834GMT时，布兰特原油期货上涨0.08美元至每桶78.18美元，上日收低0.37美元。美国12月原油期货跌0.01美元，至每桶74.57美元，周三收低0.03美元。12月合约将于周四到期。

--全球金市：金价持于1,200美元之下，因瑞士民调央行买金支持率下降

黄金勉力从隔夜跌幅中恢复，之前美联储对美国经济的乐观看法提振美元，此外一项民调显示，瑞士选民对要求央行增加黄金储备的支持度降低。0835GMT，现货金报每盎司1,187.80美元，上日挫跌1.2%。美国黄金期货一度下跌1.5%至每盎司1,176.20美元，之后反弹至1187美元。