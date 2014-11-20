中国个股：长安汽车预计明年销量将增长10%--总裁

路透广州11月20日 - 重庆长安汽车 总裁张宝林周四表示，公司预计明年销量将达到280万辆，2014年销量预估为255万辆。长安汽车是福特汽车 的中国合作伙伴。

张宝林在广州车展上对记者表示，他预计2015年中国汽车市场将增长6%左右，与今年的增幅相似。