中国个股：长安汽车预计明年销量将增长10%--总裁

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月26日
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透广州11月20日 - 重庆长安汽车 总裁张宝林周四表示，公司预计明年销量将达到280万辆，2014年销量预估为255万辆。长安汽车是福特汽车 的中国合作伙伴。
张宝林在广州车展上对记者表示，他预计2015年中国汽车市场将增长6%左右，与今年的增幅相似。
长安汽车今年前10个月的汽车总销量为210万辆，较上年同期增长22%。该公司与日本汽车制造商马自达 和法国厂商PSA标致雪铁龙 也是伙伴关系。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)
--因应大数据、无人驾驶车、物联网等新应用趋势，经济部长李世光昨表示，〞亚洲．矽谷〞计画已把智慧城市列为重中之重，初步规划成立三家国际级系统公司，将针对智慧医疗、智慧交通和物联网领域进行系统整合，由民间大厂主导组成系统整合联盟。
路透上海4月26日 - 中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。