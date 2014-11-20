路透伦敦11月20日 - 以下为北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨夜美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布会议记录后，欧元/美元创高点1.2602，随后回撤至1.2550左右。尽管上行遇阻，市场仍继续修正走势。短期来看，高至1.26的大多买单已清除，因此可能需要稍作盘整，才能下一步继续上攻1.2623/40，并看向1.2740/90或1.2888。

美元/日圆：今日我们正试图就这波逃逸涨势找出上档参考价位。下一明显目标是161.8%费波纳奇投射点120.46。10月低点105.20升向120.46一波涨势可定义为第三浪，在第四浪盘整后应该会有第五浪走高，可能目标位124.14-125.70(2007年高点和1990年代初期高位)。

欧元/瑞典克朗：昨日又向关键阻力位9.3050迈出一小步(这是升向9.40上方的障碍位及确认点)。9.2835似乎今早注定升破，将为测试9.3050铺平道路(在小幅受阻后有很大突破机率)。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2521 1.2553 -0.25 -8.91 1.3745

美元/日圆 118.62 117.97 +0.55 +12.65 105.30

欧元/日圆 148.49 148.08 +0.28 +2.67 144.63

美元/瑞郎 0.9590 0.9565 +0.26 +7.41 0.8928

英镑/美元 1.5648 1.5681 -0.21 -5.48 1.6556

美元/加元 1.1352 1.1340 +0.11 +6.89 1.0620

澳元/美元 0.8591 0.8617 -0.30 -3.61 0.8913

新西兰元/美元 0.7839 0.7850 -0.14 -4.47 0.8206

欧元/瑞郎 1.2010 1.2011 -0.01 -2.13 1.2271

欧元/英镑 0.8000 0.8003 -0.04 -3.58 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2741 9.2745 -0.00 +4.82 8.8474

美元/挪威克朗 6.8023 6.7858 +0.24 +12.13 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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