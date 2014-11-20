更新版-亚洲橡胶：三大产胶国同意管控出口，应对供应过剩局面

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
"(新举措)可以提供支持，但无法提振价格，因为只有靠需求增长才能做到这一点。"Yutaka Shoji分析师Gu Jiong说。
“中国是最大的市场，这里的需求成长在放缓，因为经济增长脚步放慢。”
从泰国到柬埔寨的橡胶协会，今年都曾敦促生产商将最低价格设定在每公斤1.5美元。主要生产国和出口国泰国稍晚通过了一项约18亿美元的补贴计划，以支持胶农。
这些举措帮助全球橡胶价格自2009年迄今的最低点反弹，但橡胶仍因中国需求降低而承受压力。
TOCOM指标4月期胶 周四收报每公斤206日圆(1.74美元)，10月初时曾触及五年低位173.8日圆。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 高琦)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)