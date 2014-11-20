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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 17:20 BJT

更新版-亚洲橡胶：三大产胶国同意管控出口，应对供应过剩局面

"(新举措)可以提供支持，但无法提振价格，因为只有靠需求增长才能做到这一点。"Yutaka Shoji分析师Gu Jiong说。

“中国是最大的市场，这里的需求成长在放缓，因为经济增长脚步放慢。”

从泰国到柬埔寨的橡胶协会，今年都曾敦促生产商将最低价格设定在每公斤1.5美元。主要生产国和出口国泰国稍晚通过了一项约18亿美元的补贴计划，以支持胶农。

这些举措帮助全球橡胶价格自2009年迄今的最低点反弹，但橡胶仍因中国需求降低而承受压力。

TOCOM指标4月期胶 周四收报每公斤206日圆(1.74美元)，10月初时曾触及五年低位173.8日圆。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 高琦)
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