《中国债市每日综述》流动性紧势加剧迫交易延时，关注焦点仍在央行动向

* 流动性紧势加剧，当日交易延时半小时

* 现券受拖累收益率续走高，短券尤甚

* 国债期货亦连续两日下滑

* 短期关注焦点仍在央行动向

路透上海11月20日 - 中国银行间市场周四流动性紧势加剧，导致前台交易延时半小时，并拖累现券收益率继续走高，其中短券升幅尤甚，国债期货亦延续上日弱势，在资金面不断收紧且央行未再有主动放水举动的情况下，机构心态明显谨慎。

资金紧张午后愈演愈烈，今日因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，银行间市场前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。

“（收盘了）还没平呢，（交易）延时了，不行只能线下再想想办法了，”华东一银行交易员称。

交易员并指出，公开市场正回购虽缩量，但规模有限，对缓解资金面作用杯水车薪，且今日有500亿元国库现金定存到期，对流动性可谓雪上加霜，若要有效缓解资金面压力仍需政策扶助，短期市场的关注焦点仍在央行动向上。

“尽管PMI数据不好，但国债期货还在大跌，（现券收益率）短的上的多，一年有7-8个（基）点，5-10年的也有3-4个点，”上海一银行交易员称。

他表示，尽管资金面已经很紧，但央行迟迟未再有动作，令市场有些担忧，此外昨日国务院常务会议上提出要继续降低融资成本，其中关于存贷比调整等方面，对债市的解读也负面，这都对市场情绪形成压制。

中金公司债券研究团队最新报告认为，存贷比口径调整，带来的问题是对流动性的冲击。因为如果纳入7万亿的同业存款，这些存款要补缴法定，必然对资金面带来冲击。

报告指出，由于央行一直不倾向于降息降准等较强力度刺激政策来刺激经济，如果这次因为贷存比口径调整而需要降准，正好可以顺势而为，释放资金规模大于补缴规模，从而实际当中起到放松作用。否则这个口径的调整可能会进一步推高货币市场利率，使得前面的放松功亏一篑。

周三的国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等十方面措施，以促进创新创业、带动群众收入提高。

国债期货连续第二日下滑，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.550元，较上日结算价下滑0.278元，或0.29%，成交量进一步缩至7,498手。

现券方面，剩余期限约0.64年的固息国开债140218券最新报价收益率 在3.80%/3.68%，上日尾盘为3.6501%/3.62%。

北京一银行交易员还谈到，今年以来的牛市已令机构大多利润不菲，所以临近年底时在操作上也都相对谨慎，以保住胜利果实为主，在短期市场分歧较大的情况下，买盘也偏弱。

中国央行周四公开市场正回购操作量逾一个半月来首度减少，由此全周实现六周来的首次净投放，因月末IPO申购导致流动性呈趋紧态势，且最新国务院会议重提融资成本过高问题。

**资金面期盼央行输血**

银行间资金市场周四回购利率 多稳中小涨。交易员表示，在国库现金到期的对冲下，央行公开市场本周小幅净投放对资金面驰援极其有限，场内14天以内期限品种仍旧供不应求，加点拆借机构不在少数。

尽管周四的公开市场打破一个半月来的稳定操作模式，但是交易员并表示，短期资金面仍旧面临时点挑战，在国务院降低融资成本呼声再起的背景下，多数机构仍期待央行继续注水安抚市场情绪。

“一天比一天难借啊，只要是14天以内的都在借，”上海一银行交易员称，大行也在减量出资，感觉仅仅是因为缴税和新股也不至于这么紧张，其他的原因还真找不到。

他并表示，今天央行公开市场小幅投放安抚市场情绪，但是在500亿国库现金到期的对冲下，对资金面的改善作用基本不大。

中国A股第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。

“感觉是市场之前过于乐观了，然后有机构在大量的错配做杠杆，一下子紧起来，效应就放大了 ,”华东另一银行交易员则表示，新股申购是资金紧的导因，杠杆放大是主因。

“所以现在就等着央行放水了，”他称，昨天的国务院会议也表明央行接下来应该还会有进一步动作，公开市场正回购利率及非公开定向操作等都值得关注。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,376.30亿元，较上日的10,586.34亿元再降；其中，隔夜品种成交7,124.06亿元，上日为7,324.64亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6299 2.5685 +6.14 7,124.06

七天 3.2814 3.2054 +7.60 2,039.34

14天 3.7597 3.6971 +6.26 848.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5100 2.1950 -68.50 --

七天 5.8500 5.2600 +59.00 --

14天 5.4000 6.0000 -60.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.6000 +7.00 --

七天 3.4000 3.1900 +21.00 --

14天 3.6300 3.8000 17.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5390 2.5040 +3.50 --

七天 3.1170 3.0740 +4.30 --

三个月 4.1771 4.1802 -0.31 --