《中国企业债发行日程表》--11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 上限6.50% AA+ 12/1-12/9 华龙证券 旅游投资集团 德邦证券 ========================================================================================= 中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-11/28 银河证券 集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西湖电子集团 5 5 -- -- AA- 11/26-12/1 财通证券
(杭州实业投资集团提供担保) ========================================================================================= 广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-12/2 湘财证券 投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 上限6.48% AA 11/26-12/2 华福证券 投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 上限7.37% AA 11/27-12/2 财富证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江 9 6 11/18簿记建档 7.10% AA+ 11/19-11/25 江海证券 灾后重建 7 6 11/19簿记建档 7.06% AA+ 11/20-11/26
(第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。