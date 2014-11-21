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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 17:17 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 上限6.50% AA+ 12/1-12/9 华龙证券 旅游投资集团 德邦证券 ========================================================================================= 中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-11/28 银河证券 集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西湖电子集团 5 5 -- -- AA- 11/26-12/1 财通证券

(杭州实业投资集团提供担保) ========================================================================================= 广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 -- AA 11/26-12/2 湘财证券 投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 上限6.48% AA 11/26-12/2 华福证券 投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 上限7.37% AA 11/27-12/2 财富证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江 9 6 11/18簿记建档 7.10% AA+ 11/19-11/25 江海证券 灾后重建 7 6 11/19簿记建档 7.06% AA+ 11/20-11/26

(第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
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