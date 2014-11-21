中国货币市场：七天回购开盘报3.28%，上日加权利率3.2814%

路透上海11月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.28%，上日该期限加权平均利率为3.2814%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.28% 3.28% 3.2814%

周四银行间市场资金紧张午后愈演愈烈，且因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。