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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 09:06 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.28%，上日加权利率3.2814%

路透上海11月21日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.28%，上日该期限加权平均利率为3.2814%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.28% 3.28% 3.2814%

周四银行间市场资金紧张午后愈演愈烈，且因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口，前台交易系统被迫两度延时交易共半小时，至17:00才结束交易。

当日银行间市场质押式回购总成交金额为10,376.30亿元，较上日的10,586.34亿元再降；其中，隔夜品种成交7,124.06亿元，上日为7,324.64亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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