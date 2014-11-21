重温稿-《台湾新债预测》30年期103/16公债得标利率料落在2.33-2.36%

* 标售标的：103/16期30年公债

* 标售时间：周五(21日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：2.33-2.36%

* 受访机构：10家

路透台北11月20日 - 台湾财政部周五将标售30年期公债103/16 。路透调查显示，受国际板债券发行不间断影响，30年长券有相互替代效果，寿险业对本次标售利率预期略略走高，该期公债的得标利率料落在2.33-2.36%间。

路透周四访谈10家金融机构，包括七家寿险、两家大型银行及一家证券商，市场预估中值为2.33-2.36%，大区间则在2.30-2.38%。

30年长券的主要终端买盘--寿险业者多数认为，国际板债券的发行热度仍在，柜买中心对明年的发债预估也算正面，有助寿险业者对明年上半年国际债的发行乐观以对。多数寿险业交易员均指出，此次标售将〞轻松以对、志在参与〞。

但也有寿险业者指出，对台币公债配置的基本量有机会维持，且考量国库对利率走高的接受度，因而利率以较前次标售利率2.30%温和往上加3-5基点来估。

〞国际债发行还是很多，感觉上寿险业(对台币债)没有那么积极，态度稍微保守。〞一家寿险业交易员说。

此次调查10家受访机构的预估利率均高于2.30%，并考量国库可能截标因素抓出预估利率上限。30年公债103/16在发行前交易期间仅有今日成交，其成交利率区间在2.3200-2.3450%。

本期103/16期公债预计标售300亿台币，将在下周三(26日)发行。

以下为交易员观点整理：

--今年国际板债券(含美元及人民币债)发行总量已近5,000亿台币，寿险业对去化游资持盈保泰，对利率要求较为坚持，反应在近期10年本地金融债/企业债定价上出现困难。

--柜买中心预估明年国际债券发行目标达1,500亿台币以上，其中宝岛债非陆银发行总量目标为1,000亿台币 。寿险业对相关预估持正面态度，认为国际板不至于在明年急冻。

--国际板大发30年期美元债，与台币30年期公债有替代效应，且亦跟保单年期能互相对应，将减弱30年期公债的需求。

--寿险业对台币债的配置是否需具基本量看法分歧，能否支撑30年台币公债买气受考验。

--对长债利率走势预期为缓升，既符合国际债影响的预期，亦兼顾未来的不确定性。

相关报价：

--103/16周四在发行前交易殖利率收报2.3400%，成交5亿台币。

以下为金融机构对103/16期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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证券商 2.30 2.34

寿险业一 2.30 2.35

大型银行一 2.30 2.35

寿险业二 2.32 2.35

寿险业三 2.33 2.36

大型银行二 2.33 2.36

寿险业四 2.33 2.37

寿险业五 2.35 2.38

寿险业六 2.35 2.38

寿险业七 2.35 2.38

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